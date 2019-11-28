28.11.2019 09:10 129

Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета. Об этом говорится в постановлении правительства, проект которого разработан Минфином (есть в распоряжении «Известий»). В самом ведомстве заявили, что меры направлены на стимулирование субъектов формировать реалистичные параметры казны. В Госдуме инициативу поддерживают, признавая проблему дотационности регионов. В Совете Федерации предлагают губернаторов сразу увольнять. Эксперты полагают, что Минфин пытается воздействовать на тех руководителей, которые привыкли тратить, а не зарабатывать.

Наказание без рисков

Проектом постановления устанавливаются требования к заключению соглашений между регионами и правительством по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов РФ. Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.

В их числе Минфин называет республики Дагестан, Ингушетия, Крым, Алтай, Тыва, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Карелия, Северная Осетия – Алания, Камчатский край и Севастополь.

В перечень обязательств региональных властей этих субъектов предлагается включить снижение уровня дотационности и рост налоговых и неналоговых доходов. В качестве меры ответственности за их невыполнение в документе предлагается сокращение объема дотаций на 2021 год, а также дисциплинарное наказание глав субъектов.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минфина, данные меры направлены на стимулирование субъектов формировать реалистичные параметры региональных бюджетов по доходам.

— Размер сокращения дотации на выравнивание (1% от объема дотации) не увеличивает риски несбалансированности региональных бюджетов, — заявили в ведомстве, отметив, что меры являются ежегодной практикой.

Впрочем, почувствуют регионы наказание или нет — еще вопрос. Например, Дагестан в 2019 году занял первое место по уровню дотаций, получив 66,3 млрд рублей. Если республика получит аналогичную сумму в 2020 году, то в случае нарушения соглашения ее потери составят 660 млн рублей.

Губернаторы названных субъектов от комментариев отказались. Глава Дагестана Владимир Васильев сказал «Известиям», что ничего по телефону не комментирует. А глава Тывы Шолбан Кара-оол заявил, что находится «очень далеко», поэтому ни о чем говорить не может.

Кнут и пряник

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы Николай Харитонов заявил «Известиям», что Минфин хочет применять метод кнута и пряника, чтобы побудить регионы развивать реальный сектор экономики.

— Чечня, Ингушетия, Дагестан — понятно, что сельское хозяйство там мгновенно не поднять. Но им нужно искать возможности для своего развития. Например, в Тыве и Хакасии властям можно задействовать природные ресурсы, которые там в больших объемах добываются. Но проблема в том, что, как правило, регистрируются крупные перерабатывающие предприятия сегодня либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге, — пояснил депутат.

Он отметил, что общий долг субъектов перед бюджетом РФ сегодня превышает 2 трлн рублей, поэтому принимать меры по росту доходов региональных бюджетов, конечно, нужно.

Первый зампред комитета по экономической политике Совфеда Сергей Калашников, напротив, настроен в отношении этих мер скептически.

— Я в их эффективность не верю. Что такое административное наказание для губернатора, кто его будет налагать? Если глава субъекта не справляется, снимать его надо, — заявил «Известиям» сенатор.

По его словам, в России всего 17 регионов-доноров, остальные — дотационные. Глава несамодостаточного субъекта может продемонстрировать снижение зависимости от федерального бюджета, но оно, как считает Калашников, вряд ли будет значительным из-за постоянного роста затрат. А если наказанием станет сокращение дотаций, то прежде всего от этого будет страдать население.

— Дотации — это средства на выполнение регионами своих обязательств, причем в большей части переданных с федерального уровня. Если денег не будет, то пенсионеры не смогут получать доплату к пенсиям. Бюджетные лекарства не будут закупаться. Нерадивый губернатор еще и центр накажет, — рассуждает Калашников.

Профессор кафедры регионоведения Московского гуманитарного университета Алексей Скопин полагает, что Минфин таким образом хочет побудить субъекты, не привыкшие зарабатывать деньги, задуматься о самостоятельном повышении доходов.

— Проблема в том, что многие региональные власти до сих пор рассчитывают на поддержку федерального центра. Необходимо менять отношение к бюджетным деньгам, — подчеркнул эксперт.

По его словам, зачастую субъекты просто расходуют эти деньги в своих интересах. Поэтому мера Минфина — это попытка призвать региональные элиты к тому, чтобы они начали зарабатывать сами.

Наталья БАШЛЫКОВА, Инна ГРИГОРЬЕВА