28.11.2019 09:20 135

В думской базе появился законопроект о том, что 31 декабря обязательно будет выходным днем. При этом общее количество нерабочих праздничных дней увеличивать не предлагается.

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду и соцзащите Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и сенатор Сергей Леонов.

Принятие инициативы, по их оценке, не потребует дополнительных финансовых расходов из федерального бюджета.

Правительство РФ, согласно пояснительной записке, осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря обязательно был выходным (если он таковым не является по календарю).

Общее количество нерабочих праздничных дней при этом не изменится. Это, по мнению авторов, позволит соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

К тому же это будет рациональный шаг, говорится в сопроводительных материалах. Как ранее объяснял Нилов, анонсируя внесение инициативы, 31 декабря граждане работают далеко не в полную силу. Ведь на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы, так что "ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник".

Что касается предложения сохранить текущее число выходных, то это необходимо, поскольку каждый нерабочий день увеличивает нагрузку на экономику, говорил глава комитета. Он также считает, что обязательными праздниками должен быть период с 31 декабря по 3 января, а остальные новогодние дни надо включать в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы те их использовали по своему усмотрению.

Между тем законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря праздничным днем, уже вносился ранее. В 2014 году с такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР. Однако теперь аргументация стала более убедительная, считает Нилов.

Кстати, тогда думский комитет по труду рекомендовал нижней палате отклонить законопроект, объяснив, что на 31 декабря приходится значительная часть транзакций в рамках бюджетных расчетов. Кроме того, принятие законопроекта приведет к тому, что выход сотрудников на работу в последний день года придется оплачивать в двойном размере, согласно Трудовому кодексу. Во многих российских организациях 31 декабря является сокращенным рабочим днем, так что у граждан есть время подготовиться к отмечанию, заметили в комитете.

В этом году 31 декабря выпадает на вторник — рабочий день будет сокращен на один час. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Получить выходной 31 декабря можно, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха сотрудникам, разъяснили ранее в Роструде. Однако это уменьшает норму рабочего времени и может повлечь уменьшение зарплаты.

Татьяна ЗАМАХИНА