28.11.2019 09:30 159

Хакеры опубликовали базу данных, якобы содержащую информацию о 500 тыс. пользователей портала для поиска работы jobinmoscow.ru. Помимо персональных данных соискателей, которые они сами согласились выложить в открытый доступ, в базе также содержатся логины и пароли к аккаунтам. По мнению экспертов, подобные данные могут быть востребованы на рынке «поддельного трудоустройства», на котором мошенники выманивают у пострадавших платежи.

На хакерские форумы попала база данных пользователей портала jobinmoscow.ru, сообщил "Ъ" основатель и технический директор компании Device Lock Ашот Оганесян. По его словам, помимо общедоступной информации выгрузка содержит логины и пароли 500 тыс. пользователей. Часть логинов и паролей из базы на момент подготовки публикации была актуальна, при вводе некоторых из них можно попасть на страницы пользователей jobinmoscow.ru, однако после того, как корреспондент "Ъ" сообщил об этом представителю портала, данные уже не позволяли войти в аккаунты.

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