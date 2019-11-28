28.11.2019 09:40 157

ЦБ готов пойти навстречу банкам и не заставлять их собирать биометрические данные в мини-офисах. Это позволит банкам значительно сократить расходы.

Банк России предложил освободить офисы российских банков с малой площадью или одним сотрудником от сбора биометрических данных. Сейчас регулятор прорабатывает критерии для таких отделений, рассказали «Ведомостям» несколько банкиров. Об этом предложении знает ВТБ, подтвердил старший вице-президент банка Никита Чугунов. Глава отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк подтвердила изданию обсуждение этого предложения. Директор по операционной деятельности Росбанка Наталья Воеводина уточнила, что для принятия официального решения потребуется сначала обновить закон.

По действующим требованиям до конца 2019-го банки с универсальной лицензией обязаны оснастить оборудованием для Единой биометрической системы (ЕБС) все отделения, обслуживающие розничных клиентов. ЕБС призвана дать клиентам возможность открывать банковские счета, брать кредиты и делать переводы без необходимости обращаться в отделение банка. Система заработала летом 2018 года, но пока что услуги через ЕБС оказывают единицы банков. По данным «Ростелекома», в систему пока удалось собрать 85 000 записей.

Банки неохотно собирают биометрию из-за высоких затрат. Только оборудование каждого отделения обходится в 50 000–100 000 рублей, сказала глава отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк. Кроме того, создать условия для сбора биометрии в мини-отделениях и там, где работает один сотрудник, невозможно — для профилактики мошенничества в снятии биометрии должны участвовать два сотрудника. Также есть дополнительные требования к освещенности и качеству звука, рассказали газете сотрудники двух крупных банков.

Пресс-служба ЦБ сообщила «Ведомостям», что поправки, дающие регулятору право устанавливать требования к отделениям банков, собирающим данные в ЕБС, могут быть внесены ко второму чтению законопроекта об изменениях в антиотмывочный закон. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что эти поправки пока согласовываются и поэтому не были приняты в ноябре. «Надеемся успеть в декабре», — отметил он.

Андрей ЗЛОБИН, Forbes Staff

