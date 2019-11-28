28.11.2019 10:10 190

Банк России решил не ограничивать возможность получения данных о кредитной нагрузке заемщика одним квалифицированным бюро кредитных историй (КБКИ). У кредиторов будет выбор: запросить одно КБИ или их все. Более того, в случае если банк запрашивает во всех КБКИ кредитные отчеты, то рассчитать долговую нагрузку он сможет сам, не переплачивая бюро. С одной стороны, такой подход дает определенную гибкость и возможность исключить ошибки в кредитной истории. С другой стороны, может привести к злоупотреблениям со стороны кредиторов, желающих занизить ПДН и нагрузку на капитал, указывают эксперты.

О том, что на днях участники кредитного рынка совместно с ЦБ обсуждали наиболее удобный вариант расчета предельной долговой нагрузки (ПДН), рассказали "Ъ" участники рынка. По словам собеседников "Ъ", если в первоначальной версии законопроекта была идея запрашивать указанный показатель у всех квалифицированных бюро кредитных историй (КБКИ), то при подготовке законопроекта ко второму чтению решено было остановиться на запросе через одно КБКИ, которое соберет данные с остальных (см. "Ъ" от 11 ноября). Теперь же решено предложить кредиторам три варианта запроса необходимой информации: через одно КБКИ, у каждого из КБКИ, а также, если кредитор запрашивает кредитные истории клиента у всех КБКИ, дать ему возможность самостоятельно рассчитывать долговую нагрузку, исходя из полученных данных. По словам одного из собеседников "Ъ", этот вариант появился по инициативе кредиторов, многие из которых работают со всеми крупнейшими БКИ в части запросов кредитных историй.

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