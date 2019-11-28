28.11.2019 10:50 164

Арбитражный суд Татарстана продлил на шесть месяцев срок реализации имущества бывшего председателя правления ПАО "Татфондбанк" Роберта Мусина, говорится в определении суда.

Ходатайство о необходимости продления срока банкротства было направлено в суд финансовым управляющим имуществом банкира Еленой Рогожкиной.

Арбитражный суд Поволжского округа в августе оставил без изменения отказ Татфондбанку во включении долга перед ним в размере 21,5 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов Мусина. Банк обжаловал в кассации определение Арбитражного суда Татарстана от 28 марта и постановление апелляции от 7 июня.

Республиканский арбитраж 18 июля 2018 года удовлетворил исковое заявление Татфондбанка о признании Мусина несостоятельным (банкротом). В отношении должника была введена процедура реализации имущества. Ранее суд по заявлению Татфондбанка ввел процедуру реструктуризации долгов Мусина. Претензии АСВ к банкиру, согласно картотеке арбитражных дел, составляли 16,7 миллиона рублей.

Следственный комитет (СК) РФ 3 июля сообщил, что бывший председатель правления Татфондбанка Мусин предстанет перед судом по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

"По версии следствия, в декабре 2016 года перед введением в Татфондбанке временной администрации Мусин вывел ликвидное залоговое обеспечение на сумму более 20 миллиардов рублей. При этом его действиями банку был причинен ущерб в виде непогашенной задолженности по кредитам в размере более 7 миллиардов рублей", — говорится в релизе СК. Согласно сообщению ведомства, более 19 миллиардов рублей не были возвращены.

Объем уголовного дела в отношении Мусина составляет 517 томов, а следствие установило причастность обвиняемого и к другим преступлениям. "Совокупный ущерб от действий Мусина составил более 53 миллиардов рублей", — подчеркнули в СК. Обвиняемый находится под домашним арестом. Суд арестовал имущество по уголовному делу на сумму более 4,2 миллиарда рублей. Расследование проводил СК РФ по Республике Татарстан.