Рубль на двухнедельном минимуме из-за обострения отношений США и КНР

28.11.2019 11:00 189

Рубль дешевеет в четверг, после часа с небольшим биржевой торговли достигнув минимума двух недель, 64,19 за доллар.

Основное давление на рубль оказывает текущая негативная ситуация в ЕМ-сегменте форекса, а также на сырьевых и развивающихся рынках из-за рисков ухудшения отношений США и КНР.

Американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, требующий от Госдепа ежегодного подтверждения достаточной автономии Гонконга от КНР для сохранения текущего льготного торгового режима США в отношении бывшей британской колонии.

В ответ Китай предупредил о "жестких контрмерах" и заявил, что попытки США вмешаться во взаимоотношения КНР и Гонконга обречены на провал.

К 11.15 МСК биржевой курс рубля расчетами "завтра" был вблизи отметки 64,17 за доллар, и российская валюта теряет треть процента с начала дня.

Биржевые торги долларом расчетами "сегодня" не проводятся из-за Дня благодарения, поэтому российские экспортеры могли заранее продать валюту США для уплаты сегодняшнего налога на прибыль, и их отсутствие на рынке оказывает дополнительное давление на курс рубля.

К евро рубль теряет 0,4%, котировки вблизи 70,64.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ