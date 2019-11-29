29.11.2019 08:00 231

Георгий Ващенко начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК Фридом Финанс, специально для "Российской газеты":

- Сегодня инвесторам не стоит ожидать важной статистики, а торговый день в США сокращенный из-за "черной пятницы". В России в пятницу тоже не будет важной статистики. Валютные курсы откроются вблизи уровня предыдущего закрытия (курс доллара — 64,11 рубля, курс евро — 70,5 рубля).

На мой взгляд, инвесторы не будут наращивать позиции по рублевым инструментам перед выходными и массово продавать доллары. Вместе с тем, и новостей, которые потянули бы рынок вниз, а вместе с ним и рубль, не ожидается. Так что, скорее всего, пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 63,75-64,25. EUR/RUB -70,10-70,70.

В понедельник ожидаются крупные налоговые выплаты, в том числе, и по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Локальных и международных событий, которые серьезно могли бы повлиять на динамику валют, на предстоящей неделе тоже не будет. Из важной статистики — только внешняя торговля США и розничные продажи в Еврозоне.

Однако давление на рубль в преддверии новогодних праздников усиливают импортеры. Население делает покупки, значительная часть которых приходится на импорт, растут продажи зарубежных туров.

Не исключаю роста курса выше 65 за доллар. Евро, напротив, слабеет к доллару, поэтому дорожает меньше. Но отметку 71 пара EUR/RUB, скорее всего, перескочит.

Георгий ПАНИН