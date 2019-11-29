29.11.2019 08:10 195

Пока хакеры тестировали новые способы атак на счета граждан, а службы кибербезопасности совершенствовали защиту, «в реале» появился новый способ мошенничества с деньгами клиентов банков. Чтобы создать условия для хищения средств у держателей карт, злоумышленники использовали распространенный вариант социальной инженерии. Новая схема стала модификацией методов автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек. Теперь, пытаясь снять деньги из банкомата не в офисе банка, граждане могут столкнуться с откровенным шантажом и вымогательством. В зоне риска — пожилые люди и женщины. «Старая новая» схема проста, но эффективна и почти не имеет рисков, утверждают эксперты и советуют не поддаваться на уловки мошенников.

Социальные инженеры

Россияне уже привыкли к предупреждениям, что за их счетами охотятся кибермошенники, которые прозванивают людей по базам, чтобы узнать пин-код карты или пароль для входа в онлайн-банк. Однако опасность подстерегает граждан и в реальной жизни. О новой схеме хищения средств с карт рассказал пользователь Facebook Серж Гатилов. Схема, описанная им, поражает простотой и наглостью. «Известия» нашли еще несколько случаев, которые демонстрируют, как действует новая разновидность мошенников.

Вариантов может быть несколько, но схема всегда одна. В очереди к банкомату клиент, который обслуживается перед вами, якобы забывает свою карту в картоприемнике. Вы по понятным причинам автоматически ее вынимаете. С одной стороны, банкомат настойчиво напоминает, что через несколько секунд «проглотит» карту, с другой — нужно воспользоваться устройством. После этого к вам подходит «забывчивый» клиент и вы возвращаете ему «потерю». Спохватившись, он смотрит баланс и уверяет, что с его счета только что сняли 5–10–15 тысяч рублей. Тут же находится и свидетель процесса, который подтверждает версию «жертвы».

Дальше всё просто. «Пострадавший» угрожает, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев и доказать, что деньги пропали именно по вашей вине, будет легко. В схеме, как правило, задействовано от двух до трех человек. В случае, который описал Серж Гатилов, карту «забыла» дама, которая всячески демонстрировала, что не успеет добежать до банкомата, чтобы извлечь ее вовремя. О другом варианте «Известиям» рассказала москвичка Татьяна К. Она стала свидетельницей такой схемы в одном из торговых центров в Восточном округе столицы. По ее словам, банкоматы различных банков расположены там за стеклянной перегородкой между этажами. Это не самое людное место — люди забегают сюда, чтобы снять деньги и отправиться дальше по делам. В истории, которая описала Татьяна, мошенников было двое и в роли пострадавшего выступал один из них.

Игра в наперстки

По новой схеме мошенничества «работает» организованная группа с ключевым действующим лицом, которое и расставляет цели, уверен адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

— Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Также разыгрывается сценка, — отметил он.

Автор поста в Facebook, кстати, вспомнил и более давние корни мошенничества, сравнив его с известной не первое столетие постановкой «лежит пропавший кошелек на дороге». Директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов считает, что этот метод походит на действия автоподставщиков.

— Суть похожа: при помощи угроз и психологического прессинга вынуждают человека заплатить за якобы поврежденный автомобиль, — подчеркнул он.

По словам Евгения Черноусова, обычно выбирается место и время, когда у банкоматов немного людей. К слову, как показал опрос «Известий», такие ситуации никогда не возникают в офисах банков, где к разрешению спора всегда можно привлечь специалиста, или в людных местах, где в шаговой доступности может быть полиция.

Также, отметили эксперты, злоумышленники будут «обрабатывать» не каждого человека.

— Мошенники определяют жертву по ее внешнему виду. Выбирают тех, кто может стушеваться, — например, пожилых одиноких людей. Вряд ли они будут действовать, когда подходит пара человек, потому что есть свидетели, — отметил Евгений Черноусов.

Он добавил, что люди, скорее всего, предпочтут отдать деньги, потому что суммы преступники называют небольшие — порядка 5–10 тыс. рублей.

Психолог Ольга Максимова отметила, что в этом случае мы видим классическое проявление механизма инженерии, когда «совокупность приемов, методов и технологий создания пространства, условий и обстоятельств приводит к конкретному необходимому результату, с использованием социологии и психологии».

— Важно, что в таких местах люди испытывают сильное сенситивное воздействие — тесное помещение с нехваткой воздуха, быстро меняющийся поток людей, — подчеркнула психолог. — Многие могут растеряться, особенно учитывая, что они планировали быстро забежать и снять деньги, а не разбираться с полицией. Тем более на них давят чувством вины и «уликами» в виде отпечатков пальцев.

Как утверждает психолог, если даже потом человек поймет, что его обманули, он не будет обращаться в полицию — это требует времени, да предстать неудачником захочет не каждый.

Большинство банков из топ-30 не ответили на запрос «Известий». В ВТБ сообщили, что в кредитной организации о таком методе не знают, хотя «подобные способы всегда имеют место быть».

— В подобных случаях карту лучше не передавать. Через 60 секунд ее «съест» банкомат. Если карта лежит на банкомате, ее тоже лучше не трогать, — пояснил «Известиям» глава департамента по информационной безопасности Ак Барс Банка Вячеслав Яшкин. — Камеры могут показать истинную ситуацию, но в данном случае мошенники рассчитывают на быстрый испуг человека.

Как сохранить деньги

Эксперты, опрошенные «Известиями», также не рекомендуют изымать чужую карту из банкомата. Можно дождаться, когда он «проглотит» ее, после чего держатель будет сам разбираться с кредитной организацией.

— Если вы оказались в подобной ситуации и даже взяли в руки по чьей-то просьбе чужую карту, ничего страшного не произошло. Не надо поддаваться психологическому прессингу, даже если на карте ваши отпечатки, — посоветовал Николай Соколов из «БКС Премьер». — Спокойно вызывайте полицию. Помните, что на банкоматах есть камеры, а все операции по конкретной карте фиксируются банком. Другими словами, мошенники не смогут доказать вашу мнимую «вину». Скорее всего, они скроются еще до приезда полиции.

Психолог Ольга Максимова рекомендовала взять паузу и вспомнить, например, что без пин-кода снять деньги с карты в банкомате нельзя.



— Это покажет мошенникам, что вы — не лучший объект для давления, — уточнила она.

А полковник Евгений Черноусов уверен, что злоумышленников стоит еще и наказать.

— Первое, что нужно сделать, если вы стали жертвой таких мошенников, — позвонить в банк, сообщить адрес и номер банкомата, чтобы зафиксировать факт и сохранить видеозаписи. Постараться снять лица мошенников на телефон, — посоветовал он.

После этого, считает эксперт, надо написать заявление в полицию о том, что в отношении вас была попытка совершить мошеннические действия в составе организованной группы.

Анна КАЛЕДИНА, Вадим АРАПОВ