Как поменялся деловой климат в России за последние 30 лет

29.11.2019 08:20 142

За последние 30 лет деловой климат в России изменился существенно, правда, современные бизнесмены считают, что он еще не достаточно комфортен для ведения бизнеса.

Таковы итоги исследования компании PricewaterhouseCoopers (PwC) "Российский бизнес за минувшие 30 лет глазами его "отцов" и "детей", с которым ознакомилась "Российская газета".

Аналитики PwC совместно с НАФИ опросили 1001 предпринимателя 90-х годов и современных 30-летних бизнесменов. "Взгляды на изменение ситуации с ведением бизнеса в России у представителей двух поколений значительно различаются.

Более половины 60-летних респондентов (59%), занимавшихся бизнесом в 90-е годы, считают, что вести бизнес в России стало легче. При этом каждый второй представитель молодого поколения уверен, что за прошедшее время ситуация только ухудшилась", — отмечается в отчете по результатам исследования.

Улучшение ситуации предприниматели связывают с повышением доступности услуг (45%), отсутствием криминала (18%) и наличием больших возможностей (18%). Сложности бизнесмены видят в высоких налогах (30%), административных барьерах (24%) и законодательных ограничениях (14%).

Прежде всего, изменения в худшую сторону произошли с ценами на топливо и электричество. Так считают 90% участников исследования. В том, что ухудшилась квалификация наемных работников уверены 46% опрошенных. При этом, 32% считают, что, напротив, в этой сфере произошли изменения в лучшую сторону, 18% — нет изменений, а 4% затруднились ответить.

При этом, больше всего опрошенных предпринимателей (80%) считают, что улучшилась конкуренция на рынке. А том, что она ухудшилась уверены только 7%, считают, что изменений нет 11% опрошенных, а затруднились ответить — 3%.

В целом, ведение бизнеса было намного опаснее в 90-е годы, чем сейчас, считают представители бизнеса. Предприниматели 90-х годов считают, что они чаще, чем современные бизнесмены подвергались риску убийства (62%), физического насилия и угрозам безопасности семьи и близких (по 54%), тюремного заключения (50%). В этом же еще больше убеждены современные бизнесмены. Они считают, что предприниматели 90-х годов подвергались физическому насилию (85%), угрозам безопасности семьи и близких (79%).

Но у современных бизнесменов появились свои угрозы. Прежде всего, это потеря деловой репутации. В том, что современные бизнесмены подвергаются этой угрозе убеждены 58% опрошенных среди представителей 90-х годов и 48% — среди современных предпринимателей.

А вот вынужденная миграция в равной степени, по мнению представителей бизнеса, угрожала и угрожает обоим поколениям. От 34% до 37% опрошенных в двух группах считают, что эти риски присущи как предпринимателям 90-х годов, так и современным бизнесменам.

Для успешного развития бизнеса в России нужно ослабление госрегулирования (22%), снижение налогов (20%) и господдержка (14%), убеждены бизнесмены.

При этом, молодое поколение в больше степени уверено в дальнейшем развитии российского бизнеса, чем предприниматели 90-х годов. Среди представителей поколения 30-летних оптимистов 57%, в то время, как среди представителей поколения 60-летних — 48%.

Евгений ГАЙВА

