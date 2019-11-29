29.11.2019 08:30 145

Банк России негативно оценивает сложившуюся практику передачи банком заемщиков в аффилированную МФО, что приводит к регуляторному арбитражу. В связи с этим регулятор может выдвинуть единые требования к определению уровня достаточности капитала для банка и его МФО. Эксперты уверены, что подобный подход ставит вопрос о жизнеспособности таких МФО.

Банк России выявил случаи регуляторного арбитража при передаче клиентов между аффилированными банками и МФО. Об этом 28 ноября сообщил в кулуарах конференции «Микрофинансирование: время взрослых решений» зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, на рынке существует тенденция создания банками аффилированных МФО, и они «фактически в рамках единой процедуры оценки риска распределяют клиентов — либо в банк отправляют, либо в МФО». Владимир Чистюхин отметил, что ЦБ «очень серьезно» следит за банками с дочерними МФО. По его словам, при выявлении случаев, когда МФО принимает на себя займы от кредитной организации, требования для нее будут банковские. Он уточнил, что выдвижение к МФО банковских требований уже было «счетное количество раз», но пока это «немассовый процесс».

Читать далее