29.11.2019 09:00 200

Власти регионов получили новый инструмент привлечения частных инвестиций для улучшения жизни людей без риска потратить бюджетные деньги впустую.

Правительство предложило им запускать так называемые проекты социального воздействия. Риски их выполнения инвестор берет на себя, но если он достигает заранее оговоренной цели (например, школьники улучшат свои результаты), бюджет покроет затраты. Подготовленное минфином совместно с ВЭБ.РФ постановление правительства об этом уже подписано, сообщил "РГ" источник в аппарате Белого дома. Оно устанавливает правила пилотных проектов на срок до 2024 года. Предполагается, что они затронут сферы образования, спорта, соцзащиты и занятости.

Возврат инвестиций (выплата гранта) со стороны государства возможен лишь в случае факта достижения определенного социального эффекта, то есть грант выплачивается по итогам проекта и только при наличии подтверждения независимой экспертизы, подчеркивает минфин. Проводить мониторинг и оценку эффекта будет оператор — правительство рекомендовало региональным властям на эту роль привлекать ВЭБ.РФ. Все это не означает ухода государства из социальной сферы, напротив, наработанные новые технологии и механизмы могут затем применяться региональными властями по своему усмотрению.

Проекты могут выполняться как в рамках программ корпоративной социальной ответственности крупных компаний, так и быть чисто коммерческими, допускает минфин. В последнем случае риски инвестора компенсируются фиксированной нормой доходности на вложенные инвестиции. Маржинальность, как и размер гранта, зависит от масштаба проекта и сроков его реализации, объясняют в ведомстве.

В 2020 году ВЭБ.РФ запустит как минимум 10 проектов социального воздействия с общим объемом частных инвестиций до миллиарда рублей

Минфин указывает на примеры подобных проектов в других странах: это и снижение рецидивизма среди заключенных, и помощь в трудоустройстве молодежи, и профилактика заболеваний, таких как гипертензия и сахарный диабет 2-го типа, и помощь в организации сопровождаемого проживания и социализации людям с ментальными нарушениями, и профилактика сиротства.

Обычный срок реализации таких проектов — 3-5 лет, говорит зампред — член правления ВЭБ.РФ Светлана Ячевская. Новый для России механизм дает существенный рост отдачи от проектов и страхует государство от неэффективных расходов, подчеркивает она. Он соединяет в себе частную инициативу, привлечение внебюджетных инвестиций, нацеленность на конкретный эффект, новые технологии решения социально значимых задач.

В России первый проект социального воздействия начат в этом году: специалисты НИУ "Высшая школа экономики" на примере 27 школ Хангаласского улуса Якутии должны в течении трех лет добиться роста в среднем на 10% результатов учащихся (измеряются как взвешенная сумма результатов ОГЭ и ЕГЭ, а также олимпиад).

Чтобы оценить исходную ситуацию, там были запущены социологические исследования, проведены две экспедиции, выявлены конкретные затруднения школьников, рассказывает директор центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского Института образования НИУ "ВШЭ" Сергей Косарецкий.

Для внедрения новейших методик преподавания проводятся курсы повышения квалификации и семинары, родители вовлекаются в образовательный процесс и школьную жизнь, устраиваются каникулярные школы. Изменилась оценка результативности школ — она стала учитывать, что, например, "средние" результаты в сложных условиях — это достижение, достойное внимания, поощрения, а порой, и распространения в виде эффективных практик, указывает Косарецкий.

Проект, в частности, направлен на трансформацию организационно-управленческих механизмов общего образования, указывает минфин.

Светлана Ячевская подчеркивает, что это "не интервенции извне", а мероприятия, которые разрабатываются совместно с представителями системы образования улуса, с опорой на существующие традиции и выявленный уникальный опыт.

В качестве инвестора выступил Фонд развития Дальнего Востока и Арктики ("дочка" ВЭБ.РФ). Для ФРДВ этот проект важен, так как в случае успеха подходы и методики могут быть масштабированы не только на территорию всей Якутии, но и на другие регионы Дальнего Востока, отмечает Ячевская.

ВЭБ.РФ ожидает вовлечения всех субъектов РФ в реализацию проектов социального воздействия и предполагает в следующем году запустить не менее 10 таких проектов в разных отраслях социальной сферы с общим объемом привлеченных средств частных инвесторов до 1 млрд рублей. Сейчас госкорпорация активно подбирает такие проекты, работая с более чем десятком регионов, наибольший потенциал видит на Дальнем Востоке и Байкальском регионе, где есть множество проблем социальной направленности, включая низкую доступность медицинских услуг, отток населения.

"Уже есть несколько регионов, которые, не дожидаясь окончания проекта в Якутии, заявили, что тоже хотели бы приступить к реализации подобных проектов, — говорит Ячевская. — Например, очень активна Бурятия". При наличии инициативы со стороны региональных властей и четко сформулированных проблем, которые можно решить посредством проектов социального воздействия, ВЭБ готов работать со всеми регионами, заключает она.

Игорь ЗУБКОВ

