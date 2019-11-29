29.11.2019 09:10 181

Восемь из 15 крупнейших ипотечных банков за последние две недели снизили ставки по кредитам на покупку жилья. Причиной банки называют понижение ключевой ставки и конкуренцию, но для дальнейшего смягчения условий предпосылок уже не видят.

Пять крупных ипотечных банков на этой неделе объявили о снижении ставок по ипотеке по всем программам либо по отдельным продуктам, пишут «Ведомости». Еще три банка смягчили условия по жилищным кредитам на прошлой неделе.

Так, Сбербанк с 29 ноября снижает ставку по программе рефинансирования «чужой» ипотеки на 0,5 процентных пункта. Теперь минимальная ставка составит 9%, сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. На прошлой неделе крупнейший банк России также опустил в большинстве регионов на 0,3 п. п. ипотечную ставку на готовое жилье и на 0,4 п. п. — на новостройки. Теперь минимальная ставка банка на новостройки — 6,5% (программа субсидирования вместе с застройщиками для зарплатных клиентов), а на вторичном рынке — 8,5% (с учетом скидки для зарплатных клиентов и акций «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на Домклик»).

ВТБ сразу на 1 п. п. уменьшил ставку для тех, кто готов внести первоначальный взнос от 50% стоимости приобретаемого жилья на первичном и вторичном рынке — до 8,4%. Такое предложение действует до 31 декабря. Для всех зарплатных клиентов ставки уменьшили на 0,5 п. п., до 8,9%. По программе рефинансирования ставка опустилась до 8,8%, сообщила пресс-служба банка.

Альфа-банк понизил ставки на строящееся и готовое жилье на 0,4 п. п. Сейчас минимальная ставка на новостройки составляет 8,09%, на готовое жилье — 8,79%. До 31 декабря новые заемщики могут получить дополнительную скидку 0,4 п. п. за «быструю сделку».

Ставка в Дом.РФ достигла 8,3% на первичном рынке и 8,8% на вторичном. Рефинансирование банк проводит по ставке 8,5%. Минимальная ставка на новостройки в Связь-банке опустилась до 8,65%, на вторичный рынок до 8,9%. Кроме того, на прошлой неделе ипотека стала доступнее в Райффайзенбанке (на 0,4-0,6 п. п.), банке «Санкт-Петербург» (на 0,6-1,75 п. п.) и Промсвязьбанке (на 0,3-0,4 п. п.), отмечают «Ведомости». До этого газета писала об уменьшении ставок и в Газпромбанке, Россельхозбанке и «ФК Открытие». Планы смягчить условия по жилищным кредитам есть также у Уральского банка реконструкции и развития и СМП банка.

Банки объясняют свои действия понижением ключевой ставки в октябре на 0,5 п. п. и конкуренцией. Но некоторые заявили, что для дальнейшего улучшения условий по ипотеке предпосылок пока нет, изменить ситуацию может только «конъюнктура рынка».

Рынок больше следит за ставками по ипотеке у Сбербанка, чем за ключевой ставкой Центробанка: отставание от лидера чревато потерей доли клиентов, заявил «Ведомостям» гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Кроме того, банки не исключают, что ЦБ до конца года может еще раз снизить ключевую ставку, добавил бывший руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко. Еще одной причиной могло стать ужесточение правил выдачи потребительских кредитов Центробанком: возможно, банки пытаются компенсировать потери на рынке ипотеки, предположила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В целом снижение ставок по ипотеке носит скорее психологический, а не экономический характер, согласились опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

