29.11.2019 09:20 190

Работники предпенсионного возраста чувствуют себя очень уязвимыми на рынке труда. Даже те, кто не сталкивался с увольнениями, уверены, что, если это произойдет, у них будут трудности с трудоустройством.

Всего в России 20 миллионов человек предпенсионного возраста. Люди в возрасте от 51 до 60 лет часто занимают позиции, не требующие квалификации и не соответствующие их уровню образования или опыту работы: половина являются техническим и обслуживающим персоналом, а также рабочими, отмечается в аналитическом обзоре НАФИ. По данным проведенных опросов, более половины (57%) предпенсионеров считают, что найти равноценную работу в случае увольнения им будет невозможно или затруднительно. Каждый третий (34%) считает, что сможет найти такую же работу в случае увольнения, 9% затруднились с ответом. При этом попытки поиска работы за последние 2-3 года в этой возрастной группе предпринимал только каждый пятый — 20%. И половине из них это удалось. Наиболее частой причиной продолжительного поиска работы были отказы работодателей из-за возраста. Хотя это запрещено Трудовым кодексом и ратифицированной в России Конвенцией МОТ о запрете дискриминации. Впрочем, 65% работающих россиян старше 50 лет считают, что до наступления пенсионного возраста работодатель их не уволит. При этом почти четверть затруднились ответить на этот вопрос. Мужчины по сравнению с женщинами менее уверены в своем работодателе: 19% из них считают увольнение вероятным, среди женщин так думает 9%. А вот материальную помощь со стороны детей после выхода на пенсию ожидает 35% опрошенных.

Напомним, с этого года введена уголовная ответственность для работодателей за увольнение предпенсионеров. Если это произошло, и работник уверен, что попал под сокращение именно из-за возраста или его уволили незаконно по другой причине, он может обратиться в инспекцию по труду, прокуратуру или суд и оспорить решение работодателя, ранее говорил "РГ" министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Большинство предпенсионеров считают, что найти равноценную работу в случае увольнения им будет трудно

С этого года началось обучение предпенсионеров за счет государства, с начала года уже заключены договоры на обучение 98,7 тысячи человек. Также предпенсионеры и — со следующего года — люди старше 50 лет, могут пойти учиться по международным стандартам WorldSkills тоже за счет федерального бюджета.

Марина ГУСЕНКО