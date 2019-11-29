29.11.2019 09:30 143

Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений. Парламентарии из Совфеда и Госдумы, поддержали идею стабилизации условий ведения бизнеса, но раскритиковали документ за дискриминацию прав регионов. По их мнению, субъекты фактически не имеют права голоса при рассмотрении инвестпроектов, тогда как гарантировать неизменность фискальных условий планируется главным образом за счет местных бюджетов.

Прошерстили Forbes

При подготовке законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности» (СЗПК), внесенного в Госдуму в начале ноября, Минфин «в ручном режиме» провел опрос владельцев российских крупнейших компаний, а также миллиардеров из российского списка Forbes. Ведомство интересовалось, сколько денег они готовы вложить в экономику, если введут предусмотренный будущим законом механизм стабилизации условий, сообщил Андрей Иванов сенаторам.

— Мы начали активно работать с бизнесом — спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать. В ручном режиме спрашивали. Получили проектов на 70 трлн рублей. То есть запрос (на регулирование. — «Известия») велик, — сказал замминистра.

В беседе с «Известиями» Андрей Иванов уточнил, что до 2024 года из этих 70 трлн Минфин рассчитывает привлечь хотя бы 30 трлн.

Ключевая идея законопроекта — гарантия неизменности для инвесторов условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных. Предусмотрено два режима: общий и проектный. Первый предусматривает защиту на три года от любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим еще более лоялен, однако ориентирован на крупные мероприятия. Он гарантирует неизменность ставок по ряду налогов (на прибыль, на имущество, транспортному и земельному) на срок от 6 до 20 лет, а также условий техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий минимум на три года.

Чтобы получить такую стабильность инвестор заключает с государством соглашение и обязуется вложить не менее 250 млн рублей, если проект реализуется в социальной сфере (образование, здравоохранение и так далее), 1,5 млрд — в цифровой экономике, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, 5 млрд — для других областей. Если государство нарушит условия договора, то инвестору компенсируется ущерб, который он понесет в результате ухудшения условий. Со своей стороны предприниматель обязуется довести проект до конца.

Как пояснил Андрей Иванов в Совете Федерации, от правительства соглашения будут заключаться специально уполномоченной структурой. При этом избирательного подхода к проектам не будет, заверил замминистра. Если инвестор готов вложить требуемую сумму, правительство — федеральное или региональное — не вправе ему отказать в стабилизации условий. В будущем планируется заключать соглашения автоматически: будут созданы специальные реестры инвестпроектов. Сам факт включения в списки будет означать подписание договора.

На плечи регионов

В Госдуме и Совете Федерации в целом идею создания неизменных для бизнеса условий поддержали. Однако законопроект парламентарии раскритиковали. Комитеты Госдумы, уполномоченные доработать документ, — по бюджету и налогам, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также по финрынкам — увидели в документах дискриминацию регионов.

Подавляющее большинство базовых механизмов и основополагающих процедур инвестирования в рамках соглашений — устанавливается подзаконными актами правительства, говорится в заключении на законопроект комитета по природным ресурсам («Известия» ознакомились с документом). Таким образом, роль регионов в этих вопросах сведена к минимуму. В комитете по бюджету и налогам в целом солидарны с коллегами.

Представители комитета по финрынкам критикуют законопроект еще более резко. Там уверены: документ стимулирует инвестиции за счет ущемления прав региональных и местных органов власти. Дело в том, что ограничения на рост налоговой нагрузки в основном связаны либо исключительно со сборами в местные бюджеты, либо с налогом на прибыль, большая часть которого также поступает в казну регионов. Схожей точки зрения придерживаются в Совфеде.

Андрей Иванов критику парламентариев парировал тем, что соглашения в своем базовом варианте не предполагают никаких мер господдержки, отражающихся на доходах местных бюджетов. Более того, в предлагаемых будущим законом механизмах заинтересован не только федеральный уровень, но и региональный, поскольку проекты не могут быть реализованы в отрыве от субъекта, добавили в пресс-службе Минфина, отвечая на уточняющий вопрос «Известий». Это формирует новые рабочие места, производства, инфраструктурное развитие территории. Кроме этого, предусмотрена возможность заключения региональных СЗПК, для которых установлены пониженные требования к объему собственных инвестиций и бюджету проекта, уточнили там.

Мечта инвестора

По сути, предлагаемое регулирование востребовано среди инвесторов. Однако притоку инвестиций мешает не только изменчивость правовой среды, но и забюрократизированность, заявил «Известиям» член комитета СФ по бюджету и финрынку Эдуард Россель. По его мнению, это касается, например, длительных сроков согласования разрешительных документов или выдачи лицензий. Для того чтобы резко ускорить вложения в экономику, необходимо создать долгосрочную программу инвестиций. Такого системного документа у нас пока нет. Кроме этого, в России довольно высокие ставки по кредитам. Доля заемных средств в экономике у нас в несколько раз ниже, чем у развитых стран, добавил он.

Региональные бюджеты действительно и так лишены значительной доли налоговых поступлений, которые генерируются на их территории: НДС, части акцизов и так далее, подчеркнул партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский. С другой стороны, у субъектов есть собственные механизмы стимулирования капиталовложений, те же РИПы (региональные инвестпроекты). Кроме того, для субъектов режим обещает создание новых рабочих мест и инфраструктуры. Насколько он будет успешен, сказать сложно, отметил эксперт. Действующие преференции для инвесторов характеризуются рядом проблем: например, многие проекты в специальных экономических зонах не доводятся до конца.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

