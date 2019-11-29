29.11.2019 09:40 282

Брокеры и управляющие будут обязаны раскрывать максимально полную информацию о себе и о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг.

Эти и другие требования содержатся в базовых стандартах защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, которые вступают в силу 1 декабря. Они разработаны саморегулируемыми организациями (СРО), объединяющими брокеров и управляющих, и утверждены Банком России.

Вступление стандарта в силу означает, что в части раскрытия информации и предложения инвестиционных продуктов на фондовом рынке будет единообразие, которое позволит клиенту объективно сравнивать условия в разных компаниях, говорит вице-президент НАУФОР Кирилл Зверев. Ранее специальных требований к продажам финансовых инструментов не было, что создавало поле для "мисселлинга".

Требования должны соблюдаться не только в отношении клиентов, но и лиц, только рассматривающих возможность заключения договора с брокером или управляющим. Требования об информировании клиентов распространяются не только на профучастника, но и на его агентов, которыми часто выступают банки.

Со вступлением стандартов в силу на фондовом рынке появляется механизм контрольных закупок

В базовом стандарте в отношении брокеров особое внимание уделено информированию потребителя в случае заключения сделок с использованием программ автоследования, а также приобретения паев ПИФов и производных финансовых инструментов, отмечает Банк России.

С вступлением в силу стандартов на фондовом рынке появляется механизм контрольных закупок (совет директоров НАУФОР в ближайшее время утвердит положение об их проведении).

Национальная финансовая ассоциация (НФА) при контроле за исполнением базовых стандартов будет прежде всего оценивать, как организовано обслуживание и информирование получателей финансовых услуг, работать с жалобами и обращениями, говорит президент НФА Василий Заблоцкий. Нарушение может быть выявлено как при рассмотрении жалобы клиента — члена СРО НФА, так и в ходе плановой проверки, к нарушителям могут быть применены меры, установленные внутренними документами СРО НФА (предупреждение, штраф...).

Как отмечает Банк России, контроль за соблюдением стандарта, который осуществляют профильные СРО, позволит рынку самому отслеживать недобросовестные практики, а Банк России будет в свою очередь контролировать исполнение этих функций СРО.

Кроме того, НАУФОР готовит к утверждению стандарт, который будет требовать понятного и единообразного описания инвестиционных продуктов, а для сложных продуктов будут разработаны так называемые KIDы — стандартные описания, понятные непосвященному инвестору, говорит Зверев. Эти стандарты будут не базового характера, а внутреннего, это означает что каждая СРО может принять свой собственный документ. "Но мы в этом вопросе договорились с другой СРО — НФА, чтобы сделать единый текст и исключить возможность разного подхода к этому вопросу в компаниях, находящихся в разных СРО", — рассказал Зверев.

Игорь ЗУБКОВ

