29.11.2019 09:50 267

Портфель депозитов и прочих средств, которые ВТБ привлек от Федерального казначейства, субъектов РФ и органов местного самоуправления, достиг 2 трлн руб. Это абсолютный рекорд за всю историю банковского сектора. Бюджетные средства обходятся банку намного дороже, чем клиентские, но другого выбора у него нет. По словам экспертов, занять такие объемы у населения затруднительно из-за снижения их доходов, займы у корпоративных клиентов чреваты взвинчиванием ставок.

Согласно отчетности на 1 ноября, ВТБ в октябре увеличил портфель привлеченных бюджетных средств на 286 млрд руб., до 1,95 трлн руб. В результате по этому показателю он обошел Сбербанк (1,83 трлн руб.), попутно установив абсолютный рекорд за всю историю банковского сектора. В ВТБ заявили, что банк «привлекает средства федерального и местных бюджетов в рамках обычной деятельности по управлению ликвидностью, исходя из стоимости и срока предлагаемых ресурсов». Ликвидность банка находится в сбалансированном состоянии, что подтверждается высокими нормативами ликвидности.

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