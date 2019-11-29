29.11.2019 10:00 178

Минэкономразвития передумало поручать управление совокупным спросом правительственной комиссии. По данным «Интерфакса», ведомство изменило решение после резкой критики Центробанка, который увидел в этой идее угрозу своей независимости.

Минэкономразвития отозвало предложение поручить управление совокупным спросом правительственной комиссии по экономическому развитию. Из размещенного на портале нормативных правовых актов проекта исчез пункт о совокупном спросе.

В первоначальной версии проекта постановления говорилось, что ключевой задачей комиссии должна стать «координация государственной политики по управлению совокупным спросом», писал РБК со ссылкой на документ. Министерство не комментирует исключение пункта о спросе, пишут «Ведомости», направившие запросы в Минэкономразвития и Центробанк.

Источник «Интерфакса» в финансово-экономическом блоке правительства сообщил , что ЦБ резко отреагировал на предложение Минэкономразвития. В письме регулятора, отправленном в ответ на просьбу министерства согласовать документ, говорилось, что Центробанк готов участвовать в работе правкомиссии и подкомиссии только при исключении положения о «координации государственной политики по управлению совокупным спросом», рассказал собеседник агентства. «Ультиматум ЦБ был услышан», — пишет агентство, объясняя этим исчезновение пункта о совокупном спросе.

Совокупный спрос на конечные товары и услуги всех макроэкономических агентов в определенный промежуток времени и при определенных уровнях цен стал предметом макроэкономических дискуссий. На прошлой неделе министр экономического развития Максим Орешкин заявил , что правительству и ЦБ необходимо координировать свои действия по поддержке совокупного спроса, соответствующего инфляции в 4%. Он подчеркнул, что в этом году инфляция окажется ближе к 3%, то есть ниже ожидаемой. Глава Минэкономразвития предложил создать в структуре правительственной комиссии подкомиссию, которая займется обеспечением экономического роста и содействием реализации структурных реформ. Однако ЦБ увидел в этом угрозу для своей независимости, а также риск роста недоверия к проводимой денежно-кредитной политике, пояснил собеседник «Интерфакса».

Клара МИНАК, Forbes Staff

