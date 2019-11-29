29.11.2019 10:10 201

Госдума рассмотрит законопроект о либерализации российского страхового рынка и допуске на него филиалов заграничных компаний не ранее чем через год. Об этом «Известиям» рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Россия обязана пустить иностранцев на свою территорию в 2021 году в соответствии с соглашениями о вступлении в ВТО. Сектор пока не знает, на каких условиях ему придется конкурировать с игроками из-за рубежа, и отечественные страховщики ждут от властей «здорового протекционизма». ВТО планы России не беспокоят, рассказали «Известиям» в организации. Но, если политика РФ вызовет недовольство у кого-то из членов объединения, нашей стране может грозить судебное разбирательство.

Посторонним вход разрешен

При вступлении в ВТО Россия взяла на себя обязательства в 2021 году пустить на свой рынок филиалы иностранных страховых компаний. Однако у отечественных организаций появились опасения, что зарубежные конкуренты будут находиться в более выгодном положении. Дело в том, что филиалы в отличие от «дочек» регулируют более мягко. Например, они не имеют самостоятельного юрлица, органов правления и устава, а также полностью подчиняются головному офису. Кроме того у филиалов нет уставного капитала, резервов и собственности.

Для того чтобы не допустить более выгодного положения филиалов иностранных компаний на российском страховом рынке, Минфин при участии Центробанка готовит законопроект о правилах их регулирования. Документ будет внесен в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию 2020 года, рассказал Алексей Моисеев. В пресс-службе Минфина добавили, что законопроект будет предусматривать защиту прав потребителей и конкуренции, а также создание равных условий для всех участников страхового рынка.

В соглашениях о вступлении в ВТО прописано, что в Россию имеют право выйти филиалы компаний из стран — членов ВТО, работающие в страховании жизни не менее восьми, а в других видах — не менее пяти лет, с активами от $5 млрд и имеющие юридический и фактический адрес в одной стране. ЦБ может отказать в регистрации филиала, если доля иностранного капитала на российском страховом рынке достигнет 50%. Сейчас эта цифра составляет 12%.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что он не видел законопроект, но поддержит меры по защите российских компаний, если они будут в нем прописаны. В секретариате ВТО «Известиям» сообщили, что у самой организации нет беспокойства в связи с планами России защитить свой рынок. Но если недовольство появится у какого-либо члена организации, на РФ могут подать в суд.

Отечественные страховщики ждут от Минфина «здорового протекционизма», рассказали их представители. Как считает старший вице-президент ВСК Алексей Чуб, законопроект должен исключить необоснованные преференции для иностранцев по сравнению с российскими организациями.

— Для зарубежных филиалов нужны схожие правила, — отметил заместитель гендиректора по внешним связям «Ингосстраха» Илья Соломатин. — Если у нас есть требования к уставному капиталу и резервам, то примерно то же должно быть и у иностранцев.

Гарантией платёжеспособности филиала заграничной компании будет резерв в размере минимального уставного капитала российских страховщиков, полагает партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев. Для новых участников рынка это 300 млн рублей, для страховщиков жизни — 450 млн, для перестраховщиков — 600 млн, уточнил он.

В ожидании гигантов

Причин ожидать неконтролируемой либерализации нет, считает управляющий партнер УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов. По его словам, иностранные филиалы будут обязаны соблюдать законодательство России, и соглашение о вступлении в ВТО на этот аспект не влияет. Единственным значимым изменением станет ужесточение конкуренции, резюмировал он.

Однако открытие рынка несет другую опасность. Такая ситуация может создать лазейки в регулировании, поскольку российские законы уязвимы по требованиям к защите клиентов от мисселинга и по управлению рисками, предупредил гендиректор «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов. Нельзя исключить, что иностранцы воспользуются этим, чтобы получить прибыль и быстро уйти с рынка, добавил он.

Прямой допуск зарубежных организаций может привести к криминальному оттоку капитала, уверен источник на финансовом рынке. По его словам, филиалы, занимающиеся перестрахованием, нередко используются для вывода средств из головного офиса. Ранее эта практика была более распространена, добавил он, теперь – менее. Но и сейчас, по данным Российской национальной перестраховочной компании, в топ-20 стран по переданным из России премий можно видеть офшоры.

Под критерии входа на российский рынок подпадают 30–50 зарубежных компаний, объяснил финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. По его мнению, едва ли приток будет значительным, вероятно, с десяток игроков или около того.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова полагает, что если азиатские страховщики увидят возможность заработать, то придут первыми. Их мало пугают санкции, они умеют бороться за клиента, добавила она. Это могут быть китайская People's Insurance Company of China, индийская General Insurance Corporation of India, а также филиалы «дочек» Samsung и Hyundai, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Азиатские страховщики на запрос «Известий» не ответили, американская AIG, работающая в России 25 лет через дочернюю компанию, отметила, что открывать филиал не планирует.

Татьяна БОЧКАРЕВА

