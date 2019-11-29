29.11.2019 10:30 239

В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы. В ЦБ «Известиям» подтвердили, что выступают против использования цифровых активов в качестве платежного средства. Сейчас виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары, рассказали «Известиям» представители российского криптосообщества. Регуляторы обеспокоены тем, что в секторе цифровых активов много криминала, для борьбы с ним и необходим запрет. Однако, по мнению экспертов, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами.

Валюта без платежей

Россия готовит запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Разработкой этого предложения занимаются Росфинмониторинг и Банк России, сообщил «Известиям» источник, знакомый с их планами. Сходную позицию занимает и Минфин.

— Мы не видим никаких предпосылок, чтобы криптовалюты стали использоваться в качестве платёжного средства, — сказал замначальника отдела регулирования банковской деятельности Минфина Алексей Яковлев на круглом столе, посвященном развитию криптоэкономики в России и мире.

Сейчас в РФ криптовалюты в качестве средства платежа не запрещены, но и не разрешены. В пресс-службе ЦБ «Известиям» не подтвердили разработку соответствующего законопроекта, однако заявили, что частные криптовалюты не могут быть приравнены к фиатным деньгам и не могут считаться законным способом оплаты покупок.

— Если будет принято решение запретить криптовалюты в качестве платежного средства на уровне законодательства, считаем целесообразным такую позицию поддержать, — подчеркнули в регуляторе.

При этом пока непонятно, каким будет наказание за нарушение этого правила.

Росфинмониторинг ограничился комментарием, что в своей работе руководствуется стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В пресс-службе Минфина все вопросы переадресовали в ЦБ.

Сейчас виртуальные деньги довольно активно используются для оплаты услуг физлицами в определенных нишах, рассказали участники российского рынка. По словам одного из них, многие фрилансеры, включая программистов, дизайнеров и копирайтеров, согласны получать зарплату в биткоинах или эфириумах. Также криптовалютой нередко платят за рекламу в популярных телеграм-каналах. Виртуальными деньгами можно расплатиться и в интернет-магазинах, рассказал аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Например, в России за криптовалюту можно купить авиабилеты, компьютерную и бытовую технику, путевки, арендовать квартиру, забронировать отель, добавил Владислав Антонов.

— В период активного роста рынка в России были эксперименты по приему их к оплате в «ЛавкаЛавка», SubWay, пиццериях и ювелирных магазинах, — отметила эксперт по финансовым рынкам Валентина Дрофа. — Но все эти продажи не были серьезной составляющей бизнеса.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Активные попытки принять законодательство о цифровых финансовых активах (ЦФА) предпринимаются с 2017 года, однако пока они неуспешны. Сначала глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков разрабатывал законопроекты о криптовалютах и токенах, затем Ассоциация банков России. С просьбой ускорить принятие законопроектов о ЦФА к президенту обращался и РСПП, писали «Известия». Среди звучавших предложений всех инициаторов — введение регулирования, позволяющего платить налоги с оборота цифровых активов.

Надежда на банки

Российское криптосообщество готовится к ужесточению регулирования. Ходят слухи в том числе и об уголовной ответственности со сроками пять-восемь лет, рассказал один из его представителей. Но он считает, что поскольку операции с виртуальной валютой отследить трудно, возможно, всё ограничится небольшим числом показательных дел.

С таким подходом не согласны юристы. В законопроекте о цифровых финансовых активах прописан механизм, признающий сделки, происходящие на не зарегистрированных площадках, недействительными, объяснил управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлёв. Юрлица прекрасно понимают всю степень ответственности, признавая, что операции физлиц контролировать труднее, хотя и возможно. По словам Александра Журавлёва, это можно сделать, когда клиент будет обналичивать виртуальные деньги в банке, а тот по закону об отмывании потребует показать путь криптовалюты.

В глобальном масштабе общей практики обращения с виртуальными деньгами нет, говорят эксперты. По словам Владислава Антонова из «Альпари», криптовалюты запрещены в Индонезии, Исландии, Боливии, Бангладеше, Вьетнаме, Эквадоре и Тайване. В Китае регулятор запретил обрабатывать платежи банкам, но люди могут пользоваться биткоинами для личных трансакций, объяснил он.

Запрет на использование виртуальных денег в качестве платежного средства имеет две стороны: он борется с криминалом в этой сфере, но также сдерживает развитие экономики, отмечают эксперты. Подобная мера приведет к формированию серого рынка, который не будет видеть регулятор, предупредила руководитель Центра Россия–ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Татьяна БОЧКАРЕВА