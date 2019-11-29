29.11.2019 10:40 206

Обязательный переход девелоперов на проектное финансирование при строительстве жилья вызвал межведомственную борьбу. Центробанку не понравилось, что Минстрой разработал исчерпывающий список документов, которые могут требовать банки у застройщиков. Такой подход противоречит рыночным механизмам и нарушает «принцип свободы договора», настаивает регулятор. В свою очередь, чиновники, курирующие строительную отрасль, объясняют, что этот механизм должен минимизировать риски отказа в финансировании для девелоперов, работающих на низкомаржинальных региональных рынках.

О том, что Центробанк не поддерживает разработанный Минстроем исчерпывающий перечень документов, которые коммерческие банки могут требовать при рассмотрении заявок на проектное финансирование застройщиков жилья, "Ъ" узнал из письма зампреда ЦБ Дмитрия Тулина замминистра Никите Стасишину (копия есть у "Ъ"). Там сообщается, что «применение нерыночных механизмов регулирования, к которым относится установление единого исчерпывающего перечня документов, может послужить сдерживающим фактором при принятии решения о предоставлении финансирования, а также не соответствует гражданско-правовому принципу свободы договора». Подлинность письма подтвердили два источника "Ъ", знакомых с его содержанием.

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