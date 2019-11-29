29.11.2019 10:50 388

Фракция "Единая Россия" готовит к внесению в Госдуму законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам. Инициатива уже поддержана Центробанком.

О разработке инициативы журналистам сообщил руководитель думских единороссов, вице- спикер нижней палаты Сергей Неверов.

- Комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5% до 2%, — отметил парламентарий. Он пояснил, что такую надбавку берут независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат.

При этом в ряде случаев потребители платят фактически двойную комиссию, продолжил Неверов. Во-первых, тому банку, через который платят, и, во-вторых, банку, в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация.

Правда, последний вопрос в перспективе решится. С 2021 года такая практика двойных комиссий должна прекратиться по решению Федеральной антимонопольной службы.

- Но все равно это несправедливо, люди не только оплачивают обязательные платежи, но и еще сам факт платежа, — считает Сергей Неверов. — Банк может зарабатывать на коммерческих платежах и услугах, но оплата услуг ЖКХ — это не услуга, это обязательство.

Граждане постоянно указывают на несправедливость такой ситуации. В связи с этим депутаты решили внести в Госдуму законопроект, который, в числе прочего, призван отменить комиссии при уплате пошлин и штрафов.

Инициатива уже обсуждалась с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и была поддержана, сообщил Неверов.

Проблема решается и, как говорится, с другой стороны. Как сообщалось в сентябре, поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали тогда "РГ" в аппарате правительства. А Федеральной антимонопольной службе, готовившей проект документа, заявили, что такое решение направлено на то, чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан — плательщиков коммунальных сборов.

Отметим, что тему несправедливых банковских комиссий еще в 2017 году поднимали в комитете Совета Федерации по экономической политике, где заявили, что граждане платят миллионы рублей сверх тарифа за услуги ЖКХ.

Кстати, Госдума намерена также отменить и комиссии при переводе денег между региональными подразделениями одного банка. Законопроект об отмене "банковского роуминга" готовится ко второму, решающему, чтению.

Татьяна ЗАМАХИНА

