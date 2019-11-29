Рубль дешевеет утром четверга, отражая негативные настроения мировых рынков из-за риска ухудшения отношений США и КНР, однако выглядит чуть лучше большинства валют-аналогов, отыгрывая пропущенный им вчерашний вечерний рост ЕМ-сегмента форекса во главе с бразильским реалом.
Влияние на котировки рубля в течение торгов способны оказать волатильные денежные потоки последнего рабочего дня ноября, при этом ликвидность локального рынка и активность его участников могут оставаться низкими после американского Дня благодарения и перед выходными.
К 10.20 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 64,16, и рубль дешевеет на 9 копеек.
К евро рубль теряет 10 копеек, котировки вблизи 70,62.
Среди валют развивающегося сегмента форекса утром преобладает заметная отрицательная динамика из-за внешнеполитического спора США и КНР о Гонконге.
Амеирканский доллар при этом показывает минимальные изменения в парах с евро и иеной, котировки вблизи $1,1008 и Y109,50 соответственно.
Нефть марки Brent теряет 0,1 процента с начала дня, котировки вблизи отметки $63,79 за баррель.
Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ