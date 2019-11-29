Регионы назвали причину ошибок в данных об освоении средств на нацпроекты

29.11.2019 17:00 177

Власти нескольких регионов заявили о технических ошибках, допущенных при вводе в систему «Электронный бюджет» данных о бюджетных расходах на реализацию национальных проектов, в результате чего информация об исполнении расходов оказалась неверной.

РБК 29 ноября опубликовал материал об исполнении регионами бюджетов на нацпроекты. Данные были взяты из федеральной системы «Электронный бюджет».

Из поступивших в РБК уточнений не ясно, кем были допущены эти ошибки. Федеральное казначейство признавало в ответе на запрос РБК, что в системе «есть проблема с полнотой данных», которую планируется устранить в ближайшее время.

Пробелы в данных

В системе не было полной информации по городам федерального значения: Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю. Эти данные РБК получил у региональных властей. Кроме того, данные об исполнении бюджетов выглядели неправдоподобными в Орловской области (98 407%), Пермском крае (165%) и Кабардино-Балкарии (144%). Информацию о расходах Орловской области РБК получил в департаменте финансов правительства региона. Исполнение бюджетов Пермского края и Кабардино-Балкарии было рассчитано, исходя из опубликованных ранее в СМИ данных о предусмотренных расходах на нацпроекты в этих регионах.

В результате лидерами по освоению бюджетов на мероприятия в рамках нацпроектов оказались Чечня (77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%). Отдельно отмечалось, что столица реализует нацпроекты полностью на средства своего бюджета, без трансфертов из федерального бюджета.

Наихудшее исполнение бюджетных расходов оказалось, согласно данным «Электронного бюджета» на 8 ноября, в Магаданской области (14,9%), Еврейской автономной области (23,6%), Дагестане (25,9%), Тверской области (26%) и Карелии (27%).

Уточнение Магадана

После выхода материала правительство Магаданской области опровергло данные о рекордно низком исполнении бюджета. В региональном министерстве экономического развития пояснили, что, когда данные о бюджете загружались в систему, из-за «технической ошибки» в разделе плановых показателей у некоторых цифр изменилась разрядность и они увеличились в разы. Плановые показатели по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» были размещены в миллиардах рублей, заявили в ведомстве. В системе «Электронный бюджет» данные приводятся в тысячах рублей.

Таким образом, из-за сбоя доля потраченных средств по отношению к плановым показателям оказалась занижена. Реальный процент освоения бюджетных средств на нацпроекты в Магаданской области составляет 77,6%: из 1,484 млрд руб. областью на начало ноября было освоено 1,151 млрд.

По информации властей региона, сейчас техническая ошибка исправляется сотрудниками минфина области совместно с технической поддержкой Министерства финансов России.

Исходя их уточненных данных и при условии отсутствия иных серьезных ошибок в «Электронном бюджете», Магаданская область становится из аутсайдера лидером по исполнению расходов на национальные проекты.

Пермский край

Министерство финансов Пермского края также сообщило РБК о технической ошибке при работе с системой «Электронный бюджет».

«Данные, которые мы как субъект РФ загружаем в систему «Электронный бюджет», корректны, соответствуют действительности. То, что по итогу формируется в отчетах системы «Электронный бюджет», зависит от самой системы», — заявили в ведомстве.

В региональном минфине предположили, что «произошел технический сбой». «Сейчас министерство финансов разбирается в ситуации совместно с куратором «Электронного бюджета» для того, чтобы данные сформировались правильные», — подчеркнули в ведомстве.

По данным министерства финансов Пермского края, исполнение бюджета по национальным проектам в регионе на сегодняшний день составляет 55,9%. Это немного меньше, чем рассчитал РБК на основе данных СМИ о предусмотренных бюджетных ассигнованиях на нацпроекты (65,8%).

Тверская область

Опровержение в редакцию РБК прислало и министерство экономического развития Тверской области, где, по данным «Электронного бюджета», кассовое исполнение бюджета составило лишь 26%. Этот показатель не соответствует действительности, подчеркнули в ведомстве. По информации управления Федерального казначейства по Тверской области, на 1 ноября кассовое освоение средств по нацпроектам составило в регионе 54,7%, а на 27 ноября — 59,4%.

«Такая существенная разница в показателях, вероятно, связана с технической ошибкой, допущенной при загрузке данных операторами информационной системы. В частности, практически в два раза завышена сумма доведенных для региона федеральных средств», — пояснили в министерстве.

Карелия

Наконец, Республика Карелия тоже внесла существенную правку в данные «Электронного бюджета». По данным федеральной системы, уровень освоения средств по нацпроектам на 8 ноября составил 27%. По информации минфина Карелии, на эту дату было фактически освоено 53,7% запланированных средств, а на 29 ноября этот показатель увеличился до 64,1% (более 5,1 млрд руб.).

РБК направил запросы в Федеральное казначейство и Минфин России с просьбой прокомментировать заявления о наличии ошибок в системе «Электронный бюджет».

Анна ГАЛЬЧЕВА