02.12.2019 08:10 135

Количество штрафов за невыплату зарплаты в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги. Такой позиции придерживаются в Минюсте, выяснили «Известия». Административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Пока в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче. Если Верховный суд согласится с логикой министерства, то в последнем примере штраф может вырасти до 50 млн рублей. Но довольно крупные задолженности по зарплате порой образуются и на казенных предприятиях, в этом случае государство накажет само себя, обращают внимание эксперты. Обнаруженная Минюстом проблема может быть решена за счет разработки проекта особенной части КоАПа, говорят в министерстве.

Не один за всех

Вопрос наказания работодателей за невыплату зарплаты рассмотрен в докладе о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год, с которым ознакомились «Известия». Минюст выпустил этот документ в конце ноября.

Проанализировав судебную практику, чиновники пришли к выводу, что сотрудники трудовой инспекции и судьи неоднозначно решают вопрос о том, сколько нарушений совершает работодатель при невыплате зарплаты более чем одному работнику. В подавляющем большинстве случаев это квалифицируют как одно правонарушение, за которое по ч. 6 ст. 5.27 КоАП юрлицу выписывают штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В докладе приведен пример решения Приморского краевого суда от августа прошлого года. Невыплату жалованья 2591 работнику в сумме 31,5 млн рублей сочли одним нарушением, и работодатель получил минимальный штраф 30 тыс. рублей. Иногда суды отменяли постановления трудовой инспекции о штрафах за задержку зарплаты из-за того, что на компанию уже накладывали санкции за это в тот же период, также заметили в Минюсте.

Однако авторы доклада считают, что «невыплата заработной платы каждому работнику образует отдельный состав правонарушения» и наказание должно быть назначено за все. Исходя из этой логики, вышеупомянутую компанию в Приморском крае должны были оштрафовать как минимум на 77,7 млн рублей (2591 минимальная санкция по 30 тыс. рублей). Насколько верен последний вывод, в министерстве не ответили.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минюста, одна из целей подготовки доклада — выявление противоречий в судебной практике. Именно такое противоречие было обнаружено при анализе судебных решений по делам об административных правонарушениях, квалифицируемых по ст. 5.27 КоАП, пояснили в ведомстве. Там напомнили, что еще в 2014 году Верховный суд пришел к выводу, «что каждый из выявленных в результате проведенной проверки фактов нарушения законодательства о труде образует самостоятельный состав административного правонарушения».

Выявленная проблема «может быть решена за счет разработки проекта особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», заявили в пресс-службе Минюста.

В докладе «предлагается обратить внимание Верховного суда РФ на практику» наказания работодателей. «Известия» направили запрос в Верховный суд.

Эффект расширяющейся вселенной

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) выступают против «умножения» штрафов, сказал «Известиям» вице-президент организации Федор Прокопов, отметив, что с выводами Минюста еще не ознакомился.

— КоАП действительно содержит техническую возможность распространения штрафов. Еще нет временных ограничений: можно наказать компанию сегодня, а завтра, если нарушение не устранено, оштрафовать снова. Мы понимаем и разделяем свою ответственность, но штрафы не должны иметь эффект расширяющейся вселенной, — отметил Федор Прокопов.

Кроме того, ответственность за многие нарушения, в том числе задержку зарплаты, предусмотрена и для руководителей организаций (должностных лиц). И в этом случае кратные штрафы могут лишить человека значительной части имущества, если он руководит многочисленной командой, обратил внимание специалист.

Новый подход к начислению штрафов может выйти боком и самому государству, добавил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Зачастую зарплату задерживают как раз госпредприятия из-за проблем с перечислением бюджетных денег, пояснил он. И заплатив штрафы по логике Минюста, банкротами могут стать ГУПы и МУПы, которые обеспечивают перевозки граждан или работу инфраструктуры ЖКХ. Кроме того, сам процесс круговорота государственных денег будет выглядеть абсурдно, заметил эксперт.

Кроме того, ответственность за многие нарушения, в том числе задержку зарплаты, предусмотрена и для руководителей организаций (должностных лиц). И в этом случае кратные штрафы могут лишить человека значительной части имущества, если он руководит многочисленной командой, обратил внимание специалист.



Новый подход к начислению штрафов может выйти боком и самому государству, добавил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Зачастую зарплату задерживают как раз госпредприятия из-за проблем с перечислением бюджетных денег, пояснил он. И заплатив штрафы по логике Минюста, банкротами могут стать ГУПы и МУПы, которые обеспечивают перевозки граждан или работу инфраструктуры ЖКХ. Кроме того, сам процесс круговорота государственных денег будет выглядеть абсурдно, заметил эксперт.

Минтруд отправил на согласование в ведомства документ, защищающий права сотрудников на выбор кредитной организации

— С точки зрения правоприменительной практики Минюст прав. Но с точки зрения экономики — вряд ли. Ведь штрафы взыскиваются не в пользу работника, а в пользу государства. Тут надо решить, чьи интересы важнее. Если цель — всё же добиться выплаты зарплаты, кратные штрафы лишь будут мешать этому, «съедая» финансовый ресурс организации, — рассуждает Александр Сафонов.



На 1 октября Росстат оценивал просроченную задолженность по зарплате по всей стране в 2,6 млрд рублей. 41 млн рублей (1,6% от общего объема) работники не получили в срок из-за несвоевременного перечисления денег из федерального, региональных или местных бюджетов.



Кроме того, за невыплату заработка уже предусмотрена и уголовная ответственность, напомнил Александр Сафонов. Соответствующая санкция прописана в ст. 145.1 УК, но она может быть применена только к человеку, а не к компании. Уголовное дело возбуждают, если зарплату полностью не платили два месяца или частично три месяца. Наибольшая санкция — до пяти лет лишения свободы.



В Роструде оперативно не ответили на запрос «Известий».



Анна ИВУШКИНА

