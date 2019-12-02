02.12.2019 08:20 161

С 1 января 2020 года при наступлении страхового случая изменится расчетный период при исчислении пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Это буду два предшествующих года — 2018 и 2019 годы, рассказали в Фонде социального страхования РФ.

В расчет пособия будут браться предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд именно для этих годов (815 000 рублей и 865 000 рублей соответственно), поэтому увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за день (с 2150,68 рубля в 2019 году до 2301,36 рубля в 2020 году) и максимальные размеры пособий по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

За счет средств Фонда выплачиваются четыре вида пособий, связанных с материнством, два из которых зависят от среднего заработка застрахованного лица за расчетный период. Это пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 составит 322 190,40 рубля. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц — 27 984,53 рубля.

Что касается единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, то заработок, полученный в расчетном периоде, на их размер не влияет. Как пояснили в Фонде, они выплачиваются в фиксированном размере до следующей индексации размеров пособий. С 1 февраля 2019 года размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 17 479,73 рубля, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, 655,49 рубля.

С 1 января 2020 года вступит в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2019 № 1407 "О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование". Предельная база для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2020 году составит 912 000 рублей, что в 2020 году будет влиять на взносы, а с 2021 года — на размер максимальных пособий по обязательному социальному страхованию.