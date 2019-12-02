02.12.2019 08:40 186

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), который ЦБ планирует продать первым среди санированных им, пока не может продемонстрировать удовлетворяющий потенциальных инвесторов результат. По российской отчетности банк прибыльный, но по итогам первых трех кварталов так и не смог выбраться из хронических убытков по МСФО. Эксперты отмечают, что отчетность по международным стандартам важнее для инвесторов. Потенциальные покупатели уже рассчитывают на то, что ЦБ уступит по цене.

АТБ опубликовал отчетность по МСФО за девять месяцев 2019 года, показав убыток в размере 0,3 млрд руб. против 0,2 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года. Впрочем, основной убыток банк получил в первом квартале, а далее сокращал его. По РСБУ банк заработал за три квартала примерно 3,4 млрд руб. чистой прибыли.

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