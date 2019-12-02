02.12.2019 08:50 246

Российская финансовая система все больше уходит в онлайн. Регулятор запускает новые сервисы и системы, которые работают только с помощью сети и гаджетов.

Для тех, кто привык пользоваться интернетом и не выпускает из рук смартфона, это удобно, остальным придется привыкать. Впрочем, Банк России продолжает заниматься и привычными делами. Например, закрывает "плохие" банки (с 1 января по 1 октября этого года число кредитных организаций сократилось с 484 до 454) и совершенствует разного рода нормативы, стандарты и правила, в том числе и те, что касаются каждого клиента банка. "РГ" составила рейтинг главных событий в банковском секторе в 2019 году.

Платежи по номеру и коду

В январе этого года ЦБ запустил Систему быстрых платежей (СБП). Она позволяет физическим лицам делать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк-участник системы. Сейчас к ней подключены 29 банков, в том числе, системно-значимые такие как ВТБ, "Альфа-банк", Газпромбанк, Россельхозбанк и др.

Пока там нет Сбербанка, у которого есть собственная система быстрых платежей. За то, что Сбер не подключился к СБП до 1 октября, ему был выписан штраф. И, возможно, он будет не последним, поскольку глава банка Герман Греф говорит, что кредитная организация не сможет подключиться к системе до конца года.

Пока ЦБ разбирается со Сбербанком, в СБП скоро в полном объеме заработает новый сервис — оплата товаров и услуг с помощью мобильного телефона по QR-коду. Выступая в Госдуме 20 ноября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что эту услуга сейчас тестируется. "Тарифы в СБП в 2-3 раза ниже эквайринговых тарифов, а оборудование для приема платежей достаточно доступно. Это снижает издержки, сохраняет привлекательность безналичных платежей (напомню: на высокие комиссии эквайринга бизнес раньше часто жаловался)", — подчеркнула она.

Сдавайте данные!

Этот год стал первым полноценным годом работы Единой биометрической системы, которую запустили ЦБ и Ростелеком. Биометрия (фото и аудиозапись голоса) позволяет банкам осуществлять удаленную идентификацию клиентов и проводить операции. К ЕБС уже подключено свыше 180 банков с более чем 10 тысячами отделений, говорил "РГ" глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Но пока свои данные туда "сдали" около 30 тысяч человек, отмечал он.

Чтобы стимулировать проект, ЦБ планирует предоставить банкам специальные льготы. Так. они смогут формировать резервы под необеспеченные ссуды в меньшем объеме, при использовании биометрии. Кроме того, прорабатывается возможность внедрения удаленной идентификации в систему быстрых платежей. К сбору данных также подключат МФЦ и отделения "Почты России". В последних, работать с клиентами будет "Почта банк". Пока биометрия будет доступна только в отделениях, так называемого, нового формата, которых по стране всего несколько сот штук. Некоторые банки рассматривают возможность снижения процентных ставок по кредитам для клиентов, использующих удаленную идентификацию.

В будущем, биометрия позволит перейти на "биоэквайринг", когда для совершения покупок в магазине не нужен ни смартфон, ни пластиковая карта, а сканеры считывают биометрические данные и данные с кодов на товарах, поэтому можно будет просто взять товар и уйти — деньги спишутся автоматически. Похожая система, позволяющая оплачивать проезд без покупки билета и без использования банковской карты, уже тестируется в московском метро.

Ставки вниз

Банк России в этом году снова начал снижать ключевую ставку, хотя прошлый год закончился ее повышением на 25 процентных пункта до 7,75% годовых. Регулятор прогнозировал ускорение инфляции из-за повышения НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. На этом уровне ставка сохранялась до июня, когда стало понятно, что темпы роста цен оказались менее драматичными. С тех пор ставка была снижена четыре раза. 25 октября совет директоров ЦБ снизил ее сразу на 50 процентных пунктов до 6,5% годовых.

"На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем", — отмечал регулятор.

Снижение ключевой ставки задает новые ориентиры для всех ставок в банковском секторе. По данным ЦБ, средневзвешенные процентные ставки по кредитам физлицам до года (без учета Сбербанка) с сентября прошлого года по сентябрь этого года упали с 18,19 до 13,75 процентов. Короткие кредиты для нефинансовых организаций подешевели за тот же период с 9,09 до 8,28 процентов. Ставки по ипотеке после того, как достигли локального пика в 10,55 процентов на 1 мая этого года, начали движение вниз и составили на 1 октября 9,68%. Если ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне, а инфляция останется в прогнозных рамках, то кредиты продолжат дешеветь и в будущем году.

Деньги из кассы

Анонсированный еще в прошлом году некоторыми банками и торговыми сетями эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов, наконец заработал. Платежные системы, банки и торговые сети предоставляют теперь такую услугу. Деньги можно снять при совершении покупки в магазине, как правило, в кассе выдают сумму кратную 100 рублям и не более 5 тысяч рублей. Следующий этап развития сервиса — возможность оплаты на кассе ЖКХ-квитанций и мобильной связи.

Пока эта услуга не стала "сквозной" и обязательной для всех торговых точек и банков, но масштабы ее применения постоянно увеличиваются. Особенно она актуальна для отдаленных населенных пунктов, где есть магазин, но где иногда нет ни одного банкомата и тем более отделения банка. Но и в большом городе это бывает удобным, ведь наличные все еще активно используются. Хотя, как отмечала Эльвира Набиуллина, если пять лет назад на безналичные платежи приходилось всего 30 процентов транзакций, и никто не верил, что тенденция изменится, то сейчас пропорция обратная — 65 процентов приходится на безналичные операции и 35 процентов на наличные платежи.

Заемщикам ограничили нагрузку

С 1 октября этого года ЦБ обязал банки и микрофинансовые организации рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита от 10 тысяч рублей. Считать предлагается так: отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам к его среднемесячному доходу. ЦБ рекомендовал также банкам и МФО информировать заемщика о значении его показателя долговой нагрузки.

Формально регулятор не запретил кредиторам выдавать займы тем гражданам, у которых высокий уровень ПДН, но банки будут вынуждены теперь формировать дополнительный запас капитала при кредитовании заемщиков с ПДН более 50 процентов. Это не выгодно, а значит ссуд с высоким риском станет меньше, снизятся темпы роста необеспеченного потребкредитования, и, в конечном счете, закредитованность населения должна перестать расти.

ЦБ уже отчитался о первых результатах. По его данным, чистый прирост портфеля кредитов физическим лицам в октябре был минимальным в текущем году и составил 0,9 процента. Регулятор отмечает, что это в том числе, "вероятно, связано с введением с 1 октября 2019 года надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам в зависимости от долговой нагрузки заемщика, снижением риск-аппетита банков на фоне некоторого ухудшения качества этих ссуд". Но за 9 месяцев темп прироста портфеля необеспеченного потребительского кредитования все еще высокий — плюс 17,5 процента.

У МФО отобрали ипотеку

Из других важных новаций стоит выделить введенный с 1 октября запрет на предоставление гражданам ипотечных займов непрофессиональными кредиторами, то есть теми, кто находится вне сферы надзора ЦБ. А с 1 ноября микрофинансовые организации больше не могут выдавать гражданам ссуды, обеспеченные залогом жилья, даже если оно не является единственным. Займы под залог нежилой недвижимости в МФО пока взять можно.

"Введение такого запрета позволит на законодательном уровне отделить деятельность МФО по выдаче потребительских займов от незаконной деятельности мошенников, занимающихся махинациями с жильем, которых часто принимали за МФО", — поясняет регулятор.

Всего за январь-сентябрь портфель ипотечного жилищного кредитования вырос на 13 процентов, до 7,4 триллиона рублей, сообщает ЦБ. Было выдано 889 тысяч новых кредитов на 2 триллиона рублей. Регулятор говорит об увеличении среднего размера ипотечного кредита, что "в том числе связано с ростом цен на недвижимость".

Петр ОРЕХИН

