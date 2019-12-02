02.12.2019 09:10 141

Инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) окажут умеренный положительный эффект на экономическое развитие. Благодаря им прирост ВВП составит от 0,19 до 0,62 п. п. в год в зависимости от объема вложений, оценили экономисты Центра развития НИУ ВШЭ (РБК ознакомился с исследованием).

Расчеты ВШЭ сходятся с оценкой аналитиков «Ренессанс Капитала», которые прогнозируют прибавку к росту ВВП в 0,6 п.п. в 2020–2021 годах и укрепление рубля на 3% благодаря вложениям из ФНБ.

Когда начнут тратить резервы

Инвестирование средств ФНБ, согласно Бюджетному кодексу, возможно после достижения его ликвидной части 7% ВВП. Это случится уже в середине 2020 года, и тогда же подушка безопасности может быть распечатана, отмечал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Стратегия и оценка рисков расходования резервов пока не готовы. Правительство рассматривает предложения Минфина. Накопленные средства пойдут на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей, а не на нефтегазовый сектор, заявил президент Владимир Путин, подчеркивая, что «разбрасываться деньгами не будут». Кроме того, средства ФНБ будут вкладываться только на условиях софинансирования с частным сектором. Минфин и Минэкономразвития должны представить предложения по этому механизму до 2 декабря.

Фонд национального благосостояния — российский суверенный фонд, куда поступают сверхдоходы от продажи нефти дороже $40 за баррель (в ценах 2017 года). Объем ФНБ на 1 ноября составил 7,95 трлн руб., или $124,46 млрд. 80% активов размещено на счетах в Банке России и 20% в иных разрешенных активах.

Предельный объем ресурсов ФНБ, доступных для инвестирования, в 2020 году составит 1,7 трлн руб., в 2021 году — 3,7 трлн руб., в 2022 году — 5,8 трлн руб., подсчитали эксперты Российского экономического университета им. Плеханова. Но власти собираются инвестировать только малую их часть.

Экономисты ВШЭ подчеркивают необходимость ограничить объемы инвестиций, чтобы не допустить перегрева экономики. Другой принципиальный вопрос, который они исследовали: где выгоднее вкладывать деньги — в России или за рубежом? Экономисты ВШЭ оценили потенциальную отдачу от всех возможных вариантов.

Каким будет эффект от инвестиций в России

Вкладывать средства ФНБ в российские проекты планируется на условиях софинансирования с частным бизнесом на возвратных условиях. На каждый рубль из ФНБ ожидается 4–5 руб. частных инвестиций. На проекты в России пойдет 15–20% всех трат фонда, или около 300–400 млрд руб. в первый год, но больше в последующие, сообщал Силуанов.

Инвестиции в объеме 300 млрд руб. во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 п.п. в соответствующем году, прогнозируют экономисты ВШЭ.

Если вместе с 300 млрд руб. из ФНБ будет вложена такая же сумма из других источников, отдача вырастет до 0,38 п.п. на старте инвестиционного проекта.

Если общая сумма инвестиций, включая частные, достигнет 1 трлн руб., рост ВВП ускорится на 0,62 п.п.

Вложения за рубежом дадут больший эффект

Поддержка экспорта за счет вложения средств ФНБ за рубежом даст больший экономический эффект, чем инвестиции в проекты в России, считают авторы исследования. Средства можно направить, например, на кредитование потребителей российской продукции и строительства производств за рубежом.

Кредит на внешние цели в 1 трлн руб. ($15,2 млрд) в 2020 году может увеличить прирост ВВП на 1,1 п.п.

Но как только такое ежегодное финансирование прекратится, рост ВВП затормозится на те же 1,1 п.п. за счет коррекции экспорта, отмечают экономисты.

Часть средств ФНБ может быть потрачена на повышение конкурентоспособности российских экспортеров, прежде всего несырьевых товаров. Для этого нужно привлекать иностранных инвесторов и увеличивать цепочки добавленной стоимости. Часть резервов можно было бы вложить в гарантийный фонд для иностранных инвесторов, считают экономисты. В таком случае временный эффект от роста инвестиций дополнит долгосрочная польза от увеличения объемов экспорта и ВВП.

При этом отдача инвестиций на развитие экспорта будет сильно зависеть от того, на какие виды продукции пойдет поддержка, подчеркивают авторы исследования. Результат будет существенно меньше, если доля импорта (комплектующие, услуги и пр.) в поддерживаемых товарных группах отечественного экспорта будет выше, чем в экспорте в среднем.

Российский ФНБ занимает 15-е место из 82 крупнейших суверенных фондов мира с общим объемом активов $8 трлн, свидетельствуют данные Института суверенных фондов (SWFI). Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) занимает 39-е место. Самыми большими суверенными фондами обладают Бруней, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Норвегия и Сингапур.

Каким образом возможны вложения в социальную сферу

Кроме того, полагают экономисты из ВШЭ, возможно сократить масштабы накопления средств в ФНБ за счет изменения цены отсечения по нефти и тем самым увеличить федеральный бюджет, направив дополнительные доходы на образование, здравоохранение и социальную политику.

Ослабление бюджетного правила с увеличением цены отсечения на $5 за баррель увеличит федеральный бюджет на 700 млрд руб. Но, соответственно, на такую сумму сократятся масштабы накопления резервов.

Существует также гипотетический вариант — не тратить средства ФНБ и продолжать накапливать подушку безопасности. В пользу этого говорит то, что российские резервы невелики по сравнению даже с рядом стран СНГ, указывают экономисты. Россия занимает лишь 17-е место в мире по величине суверенных фондов относительно ВВП, заметно уступая Азербайджану, Казахстану и Узбекистану.

Ольга АГЕЕВА