02.12.2019 09:30 209

Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря. Хотя всю прошлую неделю финансовые регуляторы обеих стран вели переговоры с участниками рынка, прийти к консенсусу не удалось. Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил. Будут ли российские финансовые власти применять ответные меры, пока неизвестно, но такое право у них есть.

Как стало известно "Ъ", всю прошлую неделю участники рынка денежных переводов и ЦБ пытались предотвратить остановку переводов денежных средств между Россией и Таджикистаном.

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