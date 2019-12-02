02.12.2019 09:50 259

За год — с октября 2018-го по октябрь 2019-го — доля операций по оплате наземного транспорта с помощью банковской карты выросла в три раза, следует из консенсус-опроса «Известий» топ-50 кредитных организаций. В одном только Сбербанке количество транзакций в октябре составило 66 млн. Платежные системы отчитались, что таким способом автобусы или трамваи можно оплатить уже в 170 российских городах. Популярность сервиса стоит оценивать именно по наземному транспорту, поскольку на оплату проезда метро с помощью «пластика» во многих городах есть скидки. Хотя единоразовый проезд по карте на 4–6 рублей дороже, клиенты готовы платить за удобство, считают опрошенные «Известиями» банковские эксперты. По их словам, это также поможет сократить количество «зайцев».

В автобус с картой

В среднем доля оплаты наземного транспорта среди всех транзакций по картам в октябре 2019 года составила 3–4,5% — в том же месяце в прошлом году средний показатель был 1–1,5%. Особенно активно растет оплата проезда в автобусах, например, в Новикомбанке отметили увеличение количества таких операций в 10 раз. Объем также вырос — только за последние четыре месяца на 75%, подчеркнули в банке «Санкт-Петербург». В ТКБ сообщили, что лидирующие регионы по увеличению количества транзакций в наземном транспорте — крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Нижний Новгород.

Клиенты активно пользуются возможностями по оплате наземного транспорта банковской картой или смартфоном — об этом говорит и увеличение частоты транзакций, рассказал руководитель дирекции перекрестных продаж и кредитных карт ОТП Банка Алексей Щавелев. По словам операционного директора Почта Банка Елены Мохначевой, хотя акции по скидкам на проезд в основном запускаются в метро, а не в наземном транспорте, это помогает популяризовать новый способ оплаты.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Покрытие сервисом по оплате транспорта банковской картой исчисляется десятками городов: платежная система Visa запустила такую возможность более чем в 170 российских населенных пунктах, Mastercard — более чем в 100, а «Мир» — более чем в 70, сообщили «Известиям» в пресс-службах этих организаций. В Visa заявили, что каждый год оборудуют транспорт таким сервисом в 20–30 городах по всей стране.

В ряде регионов уже обеспечена возможность оплатить поездку в транспорте как по полной стоимости, так и с учетом социальных льгот держателя карты, подчеркнули в пресс-службе «Мир». По картам Visa есть возможность учитывать количество поездок в транспорте, оплаченных банковской картой, и в зависимости от их числа предлагать более выгодный тариф на основе действующей сетки, рассказали в пресс-службе международной платежной системы.

В портфеле проектов Сбербанка в общественном транспорте оплата банковскими картами занимает 48%, а в следующем году ее доля достигнет 70%. Только в октябре россияне расплатились за проезд «пластиком» через Сбербанк 66 млн раз, подчеркнули в кредитной организации. Новый способ списания средств постепенно полностью заменит покупку одноразовых билетов в кассах, ожидают в ВТБ.

Консерватизм и покрытие

Тем не менее большая часть населения относится к новшествам с опаской — из-за этого такой способ оплаты в следующем году вырастет не более чем на 20%, ожидает директор по развитию розничных продуктов Ак Барс Банка Александр Пронягин.

Основной ограничивающий фактор — готовность инфраструктуры приема: важно, чтобы человек понимал, что проездной ему не нужен и он сможет оплатить проезд банковской картой в 100% случаев, считает директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров. По его словам, также важно повсеместно реализовать сервис для сохранения льгот и бонусов на транспорт по банковскому «пластику».

Ценовая политика транспортных компаний также должна меняться в соответствии с рынком, считает руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин. Он пояснил, что сейчас большая часть оплаты приходится на периоды акций от платежных систем, но для массового перехода на использование в автобусах, трамваях и метро «пластика» стоимость оплаты таким способом должна быть эквивалентна цене поездки не только в одиночном билете, но и в абонементе.

— Внедрение приема банковских карт экономит время и средства транспортных компаний на обслуживание пассажиров, сокращаются очереди, а гости городов могут не изучать новые для себя системы оплаты проезда, — рассказал директор по развитию цифровых платежей Mastercard в России Антон Шигапов.

В ЦБ сообщили, что приветствуют работу участников рынка по внедрению бесконтактных технологий в различных сферах, в том числе и в транспортной. В Минтрансе «Известиям» не ответили на вопросы о поддержке этого сервиса.

Оплата банковской картой по стандартному тарифу (вне промоакций) на 4–6 рублей дороже, чем с использованием транспортной карты, в том числе из-за наличия комиссий участников транзакции — банков и платежной системы, посчитал управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Он добавил, что многие клиенты готовы платить за удобство, особенно те, кто пользуется наземным транспортом нечасто.

Есть пассажиры, которые не оплачивают проезд из-за неудобства покупки билета у водителя или из-за того, что не все пункты продаж на остановках открыты, рассказал директор института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, новый способ покупки билета исключит эту группу неплательщиков и сократит количество «зайцев».

Наталья ИЛЬИНА

