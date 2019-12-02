02.12.2019 10:30 212

Основными владельцами паев открытых паевых фондов (ОПИФ) оказались состоятельные частные инвесторы предпенсионного возраста. По оценке "Ъ", средний объем вложений превысил 840 тыс. руб., а средний возраст владельцев паев ОПИФов составил 51 год. Впрочем, с уменьшением ставок депозитов, снижением инфляции и стабилизацией на валютном рынке инвестиционные продукты становятся интересными более широким слоям населения. К тому же расширяющееся применение удаленных каналов продаж обеспечивает привлечение более молодой части инвесторов.

Согласно опросу "Ъ" крупнейших управляющих компаний, на которые приходится около 90% рынка ОПИФов, объем активов розничных фондов под их управлением по итогам десяти месяцев вырос на 41 млрд руб., до 370 млрд руб. При этом основными держателями паев выступают розничные инвесторы. По итогам рассмотренного периода общее число таких лиц выросло на 41,1 тыс., до 370 тыс. человек, а в их собственности находились паи на сумму 306 млрд руб. Число юридических лиц выросло более значительно — почти в 2,5 раза, до 2,05 тыс., однако их вложения сократились с 9 млрд до 6 млрд руб. «Мы ориентируем наших инвесторов на долгосрочные вложения в наши фонды. Это подходит для инвестиций физических лиц. Юридические лица, как правило, размещают временно свободную ликвидность, и у них более краткосрочные горизонты инвестиций»,— отмечает директор инвестдепартамента «Атон-Менеджмента» Евгений Малыхин.

Читать далее