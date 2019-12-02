02.12.2019 10:50 170

Атомные ледоколы стоимостью 56,8 млрд, возведение автотрассы из Керчи в Севастополь за 48 млрд и реконструкция Политехнического музея за 5,4 млрд рублей — такие проекты будут реализованы в ближайшую трехлетку. Это следует из федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) на 2020–2022 годы, подписанной министром экономического развития Максимом Орешкиным («Известия» ознакомились с документом). Расходы государства, заложенные программой, вырастут на 400 млрд по сравнению с документом 2019–2021 годов. При этом исполнение ФАИП пока оставляет желать лучшего: по состоянию на ноябрь 2019-го в эксплуатацию введено 42 объекта из 353 и потрачено лишь 40% средств.

План трат

Министр экономического развития Максим Орешкин утвердил федеральную адресную инвестиционную программу на период с 2020 по 2022 год. Новая версия документа предусматривает увеличение госвложений на 400 млрд рублей: в ФАИП на 2019–2021-й закладывались расходы в размере 2,8 трлн рублей, а в актуальной программе они составляют 3,2 трлн. Увеличение финансирования связано с выполнением майского указа президента и реализацией нацпроектов, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Так, в 2020 году государство планирует инвестировать 1,07 трлн, в 2021-м — 1,08 трлн, в 2022-м — 1,03 трлн рублей, сообщили в ведомстве. Чуть больше трети всех средств пойдет на нацпроекты и комплексный план развития магистральной инфраструктуры (КПМИ) — за три года на них потратят в общей сложности 1,18 трлн рублей. Наиболее дорогостоящими станут мероприятия федеральных проектов, связанные с экологией, — на них выделят 145 млрд рублей, около 75 млрд потребует национальная программа по здравоохранению, а 74 млрд — по демографии. В общей сложности на нацпроекты уйдет 416 млрд рублей. В КПМИ в 2020–2022 годах вложат 765 млрд рублей: главным образом деньги направят на строительство и реконструкцию аэропортов, а также коммунальной инфраструктуры.

С помощью ФАИП реализуют более 1,1 тыс. инвестпроектов, в том числе более тысячи адресных объектов капитального строительства, отметили в Минэке. Самым дорогим станет строительство и реконструкция крымской автодороги Керчь–Севастополь, на это планируется потратить 48 млрд рублей. Около 39 млрд инвестиций направят на второй этап строительства нижегородского низконапорного гидроузла. Административные здания для Верховного суда, а также жилой комплекс для судей и других сотрудников аппарата на 600 квартир с паркингом и дворцом танцев на территории квартала обойдутся российскому бюджету в 26,5 млрд рублей, следует из документа.

Меньше всего будут стоить проектные работы для строительства трассы М-8 «Холмогоры» — на эти цели заложено всего 47 тыс. рублей. Ровно 100 тыс. рублей потратят на установку освещения на въезде в город Абинск Краснодарского края, а 100,4 тыс. рублей государство инвестирует в проведение публичного технологического и ценового аудита для реконструкции инженерных коммуникаций Института экспериментальной кардиологии в Москве.

Помимо этого в 2020–2022 годах планируется провести реконструкцию Политехнического и Пушкинского музеев за 5,4 млрд рублей и 1,5 млрд рублей соответственно, построить шесть атомных ледоколов совокупной стоимостью 56,8 млрд рублей и возвести среднюю образовательную школу-пансион «Горки» с бассейном, лабораториями, классами для музыкальных занятий и уроков хореографии за 2,2 млрд рублей. В новую версию ФАИП также заложено строительство административного здания для Совета Федерации с парковкой и надземным переходом (4 млрд рублей), развитие инфраструктуры «Артека» (7 млрд рублей) и медицинского центра имени Дмитрия Рогачева (3,5 млрд рублей).

ФАИП забуксовала

В данный момент в эксплуатацию введено только 42 объекта из планируемых в 2019 году 353, а по 80 проектам в силу «объективных причин» будет продлен дедлайн, рассказали «Известиям» в Минэке. В ведомстве рассчитывают, что до конца года реализуют еще около 180 проектов. Кроме того, из 17 объектов, которые планировалось приобрести в течение года, куплено лишь четыре.

Кассовое исполнение ФАИП также отстает: на 1 ноября оно составило 362,7 млрд — 40% от целевого показателя. В ведомстве пояснили: невысокий процент трат связан с тем, что оплата осуществляется по результатам выполненных работ в ноябре–декабре. Такие меры позволяют предотвратить нецелевое расходование средств, уверены в Минэке. Там также подчеркнули, что по поручению главы правительства неистраченные деньги могут быть перенесены на следующий год.

Способствовать более эффективному выполнению целевых показателей ФАИП должен тот факт, что в 2019 году Максим Орешкин утвердил документ на месяц раньше, чем в прошлом. Это позволит заключить соглашения с субъектами о субсидиях и трансфертах до 1 января 2020-го, отметили в Минэке.

Наступление нового финансового года должно давать всем четкие ориентиры и понимание перспектив, поэтому мера, принятая министром, правильная, отметил завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. Он также добавил, что закрытие большинства госконтрактов под конец года — традиционная для России ситуация, но в 2019-м ее усугубили повышенное внимание к тратам бюджета в связи с исполнением нацпроектов. По прогнозу главы Счетной палаты Алексея Кудрина, непотраченные расходы федерального бюджета по итогам 2019-го могут достигнуть 1 трлн рублей, или 1% ВВП, отметил эксперт.

Бюджетная дисциплина и планирование в России находятся не на самом высоком уровне, поэтому освоение средств всё время откладывается на конец года, констатировал директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Положение дел мог бы изменить перенос начала финансового года, например, на 1 июля. Помимо этого ФАИП тормозят недостаточная проработанность проектов, трудности с выбором подрядчиков и недостаток квалифицированных кадров, уверен эксперт.

Екатерина ВИНОГРАДОВА

