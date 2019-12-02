02.12.2019 17:00 240

Минфин опубликовал законопроект с поправками в Бюджетный кодекс об инвестировании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Деньги сверх накопленных семи процентов ВВП планируется направить на экспортные кредиты и инфраструктурные проекты.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, перечень вложений средств ФНБ планируется расширить "за счет долговых требований к иностранным государствам, возникших в связи с предоставлением им государственных экспортных кредитов, после достижения ликвидной частью фонда (депозиты и остатки на счетах в Банке России) 7% ВВП, и на регламентирование критериев вложения средств ФНБ в инфраструктурные проекты". Как отмечают авторы, это позволит достичь целей по ускорению темпов экономического роста и расширения несырьевого неэнергетического экспорта, поставленных в майском указе президента.

В 2019-2021 годах ожидается пополнение ФНБ за счет дополнительных нефтегазовых доходов в значительных объемах, указанная 7-процентная "планка" может быть превышена уже в 2020 году, а сумма средств сверх данного уровня составит в 2020 году около 1,7 трлн рублей, а в 2021 году — 3,7 трлн рублей, прогнозирует министерство финансов.

Предоставление государственных экспортных кредитов за счет средств фонда обеспечит их сохранность и стабильный уровень доходов от их размещения в долгосрочной перспективе, что "дает основания в настоящих условиях рассматривать средства фонда в качестве оправданного источника предоставления госкредитов", отмечается в пояснительной записке.

Елена БЕРЕЗИНА