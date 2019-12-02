02.12.2019 21:12 187

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сможет передавать воздушные суда в лизинг властям регионов, а не только авиакомпаниям: вертолеты Ми-8, «Ансат» и самолеты Л-410 общей стоимостью 13 млрд руб. Инициатива исходит от региональных властей, которым удобнее самим управлять судами. Коммерческие авиакомпании, получив машины, могут перебазировать их или отказаться от работ, заказываемых местными администрациями. Эксперты считают, что допуск регионов к лизингу судов реально проблему не решит.

Минтранс подготовил проект постановления правительства, разрешающий ГТЛК передавать авиатехнику в лизинг государственным унитарным предприятиям (ГУП), принадлежащим региональным властям и не являющимся авиакомпаниями. В ГТЛК и Минтрансе объяснили, что поправки обусловлены потребностью регионов контролировать воздушные суда. «Зачастую коммерческие авиаперевозчики не участвуют в программах и меняют регион эксплуатации. При этом в регионах некому выполнять полеты, например, по санзаданиям»,— отметили в ГТЛК. «Оформляя лизинг на ГУПы, а затем разыгрывая конкурсы на выполнение авиакомпаниями работ на полученном в лизинг воздушном судне, можно обеспечить выполнение социально важных задач в регионе»,— сказали в Минтрансе.

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