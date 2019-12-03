03.12.2019 08:00 221

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":

- Декабрь является одним из самых плохих месяцев в году для рубля. На что обычно влияет доисполнение бюджета и максимальные за год выплаты в валюте по внешним заимствованиям российскими компаниями в валюте.

Например, выплаты по внешним заимствованиям в этом месяце составят 11,4 миллиарда долларов против 5,4 в ноябре и 3,2 миллиарда в сентябре.

При этом не стоит забывать про санкции. В США начинается предвыборный год, и Трамп вполне может усилить негативную риторику против РФ. Впрочем, в какой из месяцев будет это ухудшение предсказать довольно сложно — чаще всего это происходит весной.

Влияние же на российскую валюту может быть совершенно различным в зависимости от предполагаемых мер. Например, если санкции будут касаться госдолга, то рубль вполне может потерять 3-5%. Здесь стоит отдельно отметить, что доля нерезидентов в ОФЗ сейчас на максимальных значениях. А санкции могут спровоцировать стремительные распродажи в данном сегменте, что безусловно скажется и на национальной валюте.

В свою очередь нефть вряд ли будет стоить дороже 64-65 долларов за баррель по сорту Brent в ближайшем будущем. Так как в мире все еще наблюдается рост предложения при практически стагнируещем спросе. И такие страны, как например, Венесуэла или Иран, могут в любой момент сильно нарастить добычу, если, конечно, им дадут это сделать. После 5 декабря (IPO Saudi Aramco) поддерживать словесными интервенциями, скорее всего, перестанет и Саудовская Аравия.

Поэтому уход ниже 69.5 в паре евро/рубль и 63 в паре доллар/рубль крайне маловероятен. И, скорее всего, мы к концу года увидим российскую валюту в районе 65 в паре с долларом и 72,5 в паре с евро.

Георгий ПАНИН