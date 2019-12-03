03.12.2019 08:10 162

Доля обязательных платежей (оплата кредитов, ЖКХ и налогов) в 2019 году превысит 15% от доходов, это критический уровень. В общей сложности россиянам придется заплатить 9,3 трлн рублей, что на 10% больше, чем в 2018-м. Такая оценка содержится в исследовании «БКС Премьер», подготовленном специально для «Известий». С одной стороны, спрос как следствие использования кредитов на потребительские нужды в этом году обеспечивает основной прирост ВВП, с другой — расходы на обслуживание долга давят на доходы россиян, которые в лучшем случае увеличатся на 1%. В следующем году из-за мер Центробанка по охлаждению рынка нагрузка слегка упадет, однако если потребкредитование «задавить», как того хочет Минэкономразвития, то перспективы активизации роста экономики могут оказаться под угрозой.

Орешкин vs Набиуллина

Главная цель исследования «БКС Премьер» — попытаться ответить на вопрос, который весь год был причиной бурных дискуссий между главами Минэкономразвития и Центробанка. Максим Орешкин утверждал, что увеличение расходов россиян на обслуживание кредитов является основной причиной стагнации их реальных доходов. Эльвира Набиуллина говорила, что именно потребительский спрос, который обеспечивается заимствованиями, вносит основной вклад в рост ВВП. Тем более, подчеркивал регулятор, он принимает меры для охлаждения рынка кредитования.

Исследование подтверждает: рост доли обязательных платежей, прежде всего на погашение кредитов, оказывает давление на благосостояние граждан. Учитывая долю в 15,3%, эксперты «БКС Премьер» прогнозируют рост номинальных располагаемых доходов (за вычетом обязательных платежей) населения в 2019 году на 3,2–3,8% в годовом выражении. А если скорректировать и на инфляцию, то показатель будет еще ниже — не более 1%.

Аналитики приводят такие данные: если в 2018 году на кредиты приходилась доля в 9,6%, а на ЖКХ и налоги — 5% от доходов населения (14,6% в совокупности), то в этом году эти показатели выглядят следующим образом — 10,4 и 4,9% соответственно.

— Получается, что доля кредитов от доходов за год выросла, тогда как доля ЖКХ и налогов находится на условно стабильном уровне. Это, конечно, не значит, что ЖКХ и налоги не растут, речь именно о доле от доходов, — пояснил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Оценка, приведенная в исследовании, примерно совпадает с данными обзора ЦБ по финансовой стабильности, обнародованного 2 декабря. Как отметила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, увеличение долговой нагрузки остается одной из уязвимостей финансовой стабильности. Так, по данным на начало октября, отношение платежей по кредитам к располагаемым доходам населения выросло до 10,6%. Впрочем, как отмечается в обзоре регулятора, «на фоне принимаемых Банком России мер наметилось замедление в необеспеченном потребительском кредитовании. Годовые темпы роста снизились до 23,5% на 1 октября 2019 года (с максимума в 25,3% на 1 мая 2019 года)».

По мнению главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, рост опережающими темпами расходов на обслуживание кредитов и налоговых платежей — реальная проблема. С ним согласен и заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев.

— Номинальные доходы растут на 3–4% в год, а кредитование почти на 20%, что приводит к структурным изменениям. Доля обязательных платежей свыше 15% уже критическая, и она будет расти, поэтому возрастают риски неплатежей, — считает он.

Потребляем в долг

Однако именно кредитование населения в этом году стало «локомотивом» для российского ВВП. Например, расходы на конечное потребление граждан обеспечили во II квартале рост в 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1%). «В то же время экспорт в этом году вносит наиболее заметный отрицательный вклад в -1,4% против положительного вклада в рост ВВП прошлого года в 2%», — отмечается в исследовании.

По мнению аналитиков «БКС Премьер», такие данные статистики отражают российские экономические реалии, в которых экономика удерживается в зоне роста за счет потребительских расходов, в то время как остальные компоненты ВВП показывают весьма сдержанную динамику.

— Между тем то, в каком состоянии сейчас находится драйвер экономики, вызывает беспокойство. С учетом того факта, что в стране в первом полугодии продолжалась крайне негативная тенденция спада реальных располагаемых доходов и уровня благосостояния граждан в целом, потребительский спрос как фактор поддержки экономики расширялся главным образом за счет кредитования, — подчеркнул Антон Покатович.

Так, в номинальном выражении расходы на конечное потребление домашних хозяйств за 12 месяцев (исходя из данных по итогам первого полугодия 2019 года) выросли почти на 895 млрд рублей. Тем временем за аналогичный временной период объемы портфеля потребкредитов увеличились на 1,62 трлн рублей.

— В связи с этим существенная часть роста расходов домохозяйств на конечное потребление была «профинансирована» именно за счет использования заемных средств, — резюмирует эксперт.

Экономика страны растет благодаря потребкредитованию, подтверждает Алексей Ведев.

Лечебный холод?

Но с поправкой на меры по охлаждению рынка, которые принимает ЦБ, уточняют авторы исследования. По их прогнозам, в 2020-м темпы роста потребкредитования могут замедлиться до 12–17% против нынешних примерно 20%.

В понедельник в ЦБ напомнили, что в июне 2019-го были установлены надбавки к коэффициентам риска в зависимости от полной стоимости кредита ПСК и показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. На рынке ипотеки благодаря принятым мерам наблюдается снижение доли предоставляемых кредитов с низким первоначальным взносом (от 10 до 20%) с 40,7% в I квартале до 35,9% во II квартале 2019-го.

В следующем году ожидаемый рост объемов обязательных платежей может составить порядка 4,2–4,8%, указывается в исследовании «БКС Премьер».

— Если говорить весьма условно, то ожидаемое нами охлаждение рынка потребкредитования усилиями регулятора может отразиться почти двукратным замедлением темпов роста давления на располагаемые доходы населения, — отметил Антон Покатович.

По оценке аналитика, это приведет к росту реальных доходов на 0,7–1,8%.

Антон Табах из «Эксперт РА» сомневается, что «охлаждающие» меры ЦБ сильно скажутся на доле обязательных выплат, а значит, и нагрузке на доходы населения. Он отмечает, что банки увеличивают лимиты по кредитам, при этом ставки снижаются, а сроки увеличиваются. Поэтому и выплаты будут оставаться стабильными, уверен экономист.

Не пережать экономику

Однако аналитики «БКС Премьер» предупреждают, что если рассматривать сценарий, при котором потребительское кредитование будет «задавлено», как на то упирает Минэк, то перспективы заметного увеличения ВВП также могут оказаться под угрозой.

«Если темпы роста потребительского кредитования в 2020 году замедлятся до 4% в год, экономика может лишиться положительного вклада в рост ВВП со стороны потребительских расходов, — отмечается в исследовании. — По нашим оценкам, столь существенное «сжатие» потребительского кредитования может стоить российской экономике еще одного года, когда темпы ее роста будут находиться в весьма скромном диапазоне 1–1,4% вместо ожидаемого Минэкономразвития ускорения до 1,7%».

Экономист Алексей Ведев также считает, что показатель в 1,7% недостижим.

— В следующем году ожидается рост расходов на частное потребление на 0,6%. Да, в экономическом ведомстве рассчитывают на инвестиционный бум, но я слабо в это верю. Поэтому максимум, чего можно ожидать, — роста экономики в 1%, — прогнозирует он.

Пресс-служба Минэкономразвития не ответила на запрос «Известий».

Анна КАЛЕДИНА

