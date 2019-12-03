03.12.2019 08:40 201

Создать новый документ, удостоверяющий личность, этакую универсальную пластиковую карточку, а также упорядочить существование всех остальных удостоверений личности предложил депутат Сергей Иванов.

Законопроект об этом он уже внес в Государственную Думу. Идея не нова, но по-прежнему актуальна. Согласно классификатору видов документов, удостоверяющих личность, утвержденному решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 апреля 2019 г. № 53, на территории Российской Федерации действует более 20 видов документов, удостоверяющих личность. И этот перечень — открытый. То есть список может пополняться.

Как пояснил корреспонденту "РГ" сам депутат, все эти документы, за редким исключением, установлены подзаконными нормативными актами. Этими актами регламентируются не только технические вопросы, такие как форма документа, порядок получения, уполномоченный орган, его оформляющий и выдающий, но и определяется статус документа. Устанавливается срок его действия, основания отказа в его выдаче или признания его недействительным.

Иначе говоря, отражены вопросы, связанные с правовым статусом документа, которые должны регулироваться федеральным законом. Ведь еще в Ельцинском указе о паспорте говорится, что он действует до принятия соответствующего федерального закона об основном документе, удостоверяющем личность.

Согласно внесенному законопроекту устанавливаются девять основных документов, удостоверяющих личность гражданина России. Это паспорт, загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство на возвращение, свидетельство о рождении, временное удостоверение личности гражданина, удостоверение личности военнослужащего. Восемь из этих девяти документов существуют и сейчас. В проекте все требования к ним прописаны в том же виде, в каком они сейчас действуют на основании подзаконных нормативных правовых актов.

И к этим документам предложено добавить еще один. Причем он стоит в списке под первым номером и называется "Удостоверение личности гражданина РФ".

Речь идет о создании пластиковой карточки, на которой будут все паспортные данные. А именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, национальность (по желанию гражданина), гражданство, фото, наименование органа, выдавшего документ, номер и серия, дата выдачи, дата истечения срока действия, подпись гражданина.

Туда могут быть внесены и другие данные в соответствии с законодательством.

Выдавать такой документ предлагается в 14 лет. У него ограниченный срок действия — 10 лет. Связано это с необходимостью актуализации данных. Ведь в отличие от паспорта вклеить в карточку новые данные невозможно. Да и лицо у людей меняется чаще, чем раз в 20 и в 45 лет. При этом все граждане РФ, проживающие в России, обязаны будут иметь этот документ. Но он — не замена паспорту. Просто именно его надо будет предъявлять для удостоверения своей личности. Ведь носить с собой пластиковую карточку гораздо удобнее, чем пурпурную книжицу.

Надо сказать, что подобные карты действуют в большом количестве стран. Одним из первых таким документом обзавелся Сингапур. Еще в начале 2000-х годов там ввели для жителей электронные паспорта, объединив на одной карте и удостоверение личности, и универсальный ключ для госуслуг.

В Евросоюзе гражданам и резидентам выдаются национальные ID-карты. Чип карты хранит информацию о своем владельце: полное имя, пол, национальный идентификационный номер, криптографические ключи и сертификаты. Держатель карты имеет право использовать ее в качестве удостоверения личности в поездках по территории Евросоюза и для пересечения его внешних границ как туда, так и обратно.

В Германии и Австрии карта позволяет получить доступ к госуслугам и содержит электронную подпись.

Карты, удостоверяющие личность, используются и у наших ближайших соседей: в Казахстане, Кыргызстане и Украине.

Идея хорошая и перспективная, тем более что правительство России ведет сейчас разработку электронного паспорта гражданина. В него, в качестве одного из элементов, будут внесены данные водительского удостоверения — по сути, то, что сейчас многие называют электронными правами. А также другая информация, которая позволит пользоваться этим паспортом не только как документом, удостоверяющим личность, но и платежным инструментом.

В общем, если закон будет принят, то разрабатываемый правительством электронный паспорт как раз под него подойдет. Тем более что, согласно законопроекту Иванова, положения об удостоверении личности гражданина предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года. После утверждения правительством формы, порядка оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения этого пластикового документа.

В Германии и Австрии карта, удостоверяющая личность, позволяет получить доступ к госуслугам и содержит электронную подпись

Что касается обычного паспорта, то в законопроекте предлагается выдавать его бессрочно. И только в 20 и 45 лет менять в нем фотографию.

Как считают эксперты, порядок в удостоверениях личности давно навести пора. Как-то их систематизировать. Что касается пластиковой карточки, то эту идею также активно поддерживают эксперты. Интересно, какой отзыв на этот законопроект даст правительство и, в частности, МВД. Ведь именно МВД, скорее всего, придется выдавать эту пластиковую карточку и менять ее раз в десять лет, как права.

Владимир БАРШЕВ