03.12.2019 08:50 180

Маркетплейс Bringly, запущенный «Яндексом» и Сбербанком год назад в качестве потенциального конкурента Aliexpress, прекратил принимать заказы. «Яндекс.Маркет» объяснил, что компании решили сфокусироваться на развитии площадки «Беру».

Трансграничный маркетплейс Bringly, развиваемый в рамках совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка, прекратил принимать заказы от пользователей. Об этом сообщается на сайте площадки.

Представитель «Яндекс.Маркета» сообщил ТАСС, что заказы Bringly не принимает с пятницы. «Сейчас решили сфокусироваться на развитии маркетплейса «Беру», где продумаем возможность сделать эксперимент с трансграничными товарами», — отметила пресс-служба компании. Компания также сообщила, что все заказы, которые клиенты сделали ранее, будут доставлены получателям. «Все клиенты, которые по какой-либо причине не получили товар, получат назад деньги. Все вопросы по уже сделанным заказам можно задать службе поддержки, которая продолжает работать и отвечать на каждое обращение», — указала пресс-служба.

«Яндекс.Маркет» и Сбербанк запустили Bringly в режиме бета-теста в ноябре 2018 года. Проект называли потенциальным конкурентом китайского Aliexpress — самого популярного зарубежного онлайн-магазина у россиян. В июле РБК сообщил , что компании приняли решение добавить товары из иностранных онлайн-магазинов и на маркетплейс «Беру». «Мы тестировали [на Bringly] быструю и удобную доставку, подключали продавцов из разных стран, построили сеть логистических хабов. Мы поняли, как это работает, и хотим лучшие решения интегрировать в «Беру», — рассказывал гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков в интервью Forbes. В то время он говорил, что Bringly продолжит работу.

В сентябре «Яндекс» сообщил vc.ru, что больше не будет инвестировать в привлечение аудитории на Bringly. С апреля по сентябрь этого года аудитория онлайн-магазина упала в 27 раз — до 91 000 человек в месяц, писал «Коммерсантъ».

Маркетплейс «Беру» Сбербанк и «Яндекс» запустили на базе «Яндекс.Маркета» также в 2018 году. Главам банка Герман Греф называл этот проект «российским Amazon». Но вскоре отношения между партнерами испортились, утверждала газета Financial Times: по данным ее источников, компании «как кошка с собакой» спорят об управлении совместным предприятием и его целях. Гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков в интервью Forbes опроверг информацию о недовольстве акционеров развитием проекта. Президент Сбербанка Герман Греф заявлял , что для прекращения партнерства у Сбербанка с «Яндексом» нет никаких оснований.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

