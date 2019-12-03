03.12.2019 09:00 233

Банк России считает, что ключевые риски для финансовой стабильности находятся извне, а не внутри страны. Набор внутренних рисков фактически не поменялся, но по сути и они, кроме роста долговой нагрузки населения, так или иначе связаны с внешними факторами.

Об этом говорится в новом обзоре финансовой стабильности, подготовленном Банком России.

Основные риски для российской экономики сейчас связаны с внешними факторами — прежде всего это обострение торговой и геополитической напряженности и, как следствие, более глубокое замедление глобального роста, говорится в обзоре. На темпы экономического роста в России они влияют в первую очередь через снижение спроса зарубежных покупателей на сырьевые товары.

Пока перспективы мировой экономики ухудшаются: по прогнозу Международного валютного фонда (МВФ) на октябрь 2019 года, прирост мирового ВВП в 2019 году может замедлиться до 3% — это самый низкий уровень с глобального финансового кризиса 2007-2008 годов. Замедление роста мировой экономики отчасти связано с циклическими факторами (прежде всего завершением повышательной фазы экономического цикла в США), также оно происходит в условиях обострения торговой и геополитической напряженности в мире (в том числе введение новых торговых пошлин США и Китаем, неопределенность в связи с очередным переносом сроков Brexit ).

Риск снижения цен на нефть остается существенным, но пересматривать свой прогноз по ним Банк России пока не планирует. На 2020 год — это 55 долларов за баррель

Россия в высокой степени интегрирована в мировую экономику и не изолирована от внешних угроз, отмечают в ЦБ. На фоне замедления глобального роста повышенная волатильность на внешних финансовых рынках может транслироваться и на российский финансовый рынок, хотя в последние годы его устойчивость возросла. Так, санкции, введенные США в августе (запрет на приобретение российских еврооблигаций на первичном рынке), не оказали существенного влияния на российский финансовый рынок. Бюджетное правило способствует снижению зависимости России от динамики нефтяных цен. При этом риск снижения цен на нефть остается существенным, прежде всего в условиях замедления роста глобальной экономики. Сейчас геополитика поддерживает нефтяные цены, но ее роль может стать менее значимой. Все большее влияние на нефтяные цены могут оказывать снижение спроса со стороны Китая и фактор наращивания добычи нефти в США, предупреждает ЦБ.

Одновременно Банк России пока не планирует пересматривать свой долгосрочный прогноз по ценам на нефть, заявила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Пока в ЦБ ожидают, что средняя стоимость барреля нефти в 2019 году составит 63 доллара, в 2020 году — 55 долларов, в 2021-2022 годах — 50 долларов.

Одна из главных внутренних уязвимостей для финансовой системы — рост долговой нагрузки населения, считают в Банке России. Так, по некоторым банкам рост плохих кредитов опережает динамику роста кредитного портфеля (на них приходится 13,1% рынка). Также в этом году банки смягчают стандарты кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. Все более распространенным становится одновременное использование заемщиками разных кредитных продуктов (например, ипотеки и потребкредита). В будущем такая ситуация может вызвать рост неплатежей, допускают в ЦБ.

Еще одна уязвимость — валютизация банковского сектора. Возможный рост вкладов в иностранных валютах — это источник процентного риска для банков, поскольку потенциал снижения ставок по пассивам, согласно российскому законодательству, ограничен нулевым уровнем, тогда как ставки по многим активам в отдельных иностранных валютах отрицательные, указывают в ЦБ. Сейчас влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне на прибыль российских банков незначительное, но последствия могут быть более существенными в случае дальнейшего ухудшения ситуации в еврозоне или при переходе ставки ФРС в отрицательную зону, считают в Банке России.

3 процента — таким может быть рост мирового ВВП по итогам 2019 года

Кроме того, российский рынок, как и любой развивающийся, традиционно зависим от внешнего финансирования, следует из обзора. Иностранные инвесторы во II квартале 2019 года проявляли высокий интерес к ОФЗ в рамках стратегии кэрри-трейд, однако в III квартале их доля на рынке стабилизировалась. В октябре приток нерезидентов в связи с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики и благоприятной внешней конъюнктурой возобновился, на 1 ноября доля нерезидентов во вложениях в ОФЗ составила 32%.

Роман МАРКЕЛОВ

