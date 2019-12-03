03.12.2019 09:10 259

Будущая система гарантирования негосударственных пенсий обретает конкретные очертания. Так, по мысли разработчиков концепции, негосударственные пенсионные фонды будут платить взносы в фонд гарантирования добровольных программ из своего капитала. Но НПФ будут иметь право на возмещение всей суммы или части взносов из пенсионных резервов — средств клиентов фонда.

"Ъ" ознакомился с концепцией системы гарантирования прав (СГП) участников негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Из нее следует, что источником уплаты взносов в фонд гарантирования НПО станут собственные средства НПФ. Но полностью или частично они смогут быть покрыты из средств будущих пенсионеров — пенсионных резервов, сформированных фондами в рамках НПО.

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