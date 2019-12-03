03.12.2019 09:20 210

Самозанятые смогут участвовать в закупках госкомпаний в качестве поставщиков товаров и услуг наравне с представителями малого и среднего бизнеса (МСП). Такие поправки в закон №223-ФЗ Госдума 3 декабря планирует рассмотреть в первом чтении. Они призваны создать условия для развития бизнеса самозанятых. Уже сегодня тех, кто официально подтвердил свой статус, в России свыше 260 тысяч человек, а в 2020 году станет еще больше.

Сейчас плательщики налога на профессиональный доход могут участвовать в закупках госкомпаний на общих основаниях, в то время как для представителей малого и среднего бизнеса законом предусмотрен ряд преференций. Госкомпании обязаны отдавать им 18% от общего объема своих закупок. При этом 15% контрактов должны заключаться на прямых торгах (в них не может участвовать крупный бизнес). С 1 января 2020 года квоты увеличатся до 20% и 18% соответственно. Кроме того, для субъектов МСП действует сокращенный срок оплаты поставок (30 дней, а с 1 января — 15 дней).

С 1 января 2020 года спецрежим собираются ввести еще в 19 регионах

Предполагается, что новые преференции для самозанятых будут действовать до 31 декабря 2028 года — именно этим сроком ограничен эксперимент по налогу на профессиональный доход, который стартовал 1 января 2019 года.

"Даже участвуя в относительно небольших закупках госкомпаний, самозанятые смогут расширить каналы поставок своих товаров и получить ресурсы для развития бизнеса. Кроме того, им станут доступны меры поддержки, которыми сейчас пользуется только малый и средний бизнес. Мы надеемся, что законопроект будет принят в ближайшее время", — заявил "РГ" глава "Опоры России" Александр Калинин.

Спецрежимом для самозанятых могут пользоваться граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно без посредников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности, регистрируясь в специальном мобильном приложении. Ставка налога для работающих с гражданами не превышает 4%. Для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями она составляет 6%.

Пока спецрежим действует в четырех пилотных регионах страны — Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. С 1 января 2020 года его собираются ввести еще в 19 регионах, а с 1 июля, возможно, по всей стране. Такие планы анонсировал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

260 тысяч человек подтвердили в России свой статус самозанятых

Потенциал для расширения географии эксперимента есть, полагает Александр Калинин. "Во время командировок я часто слышу вопросы, как от чиновников, так и от самих предпринимателей, когда в их регионе может быть введен спецрежим для самозанятых, — отмечает он. — По итогам года мы ожидаем, что количество официально зарегистрированных самозанятых достигнет 300 тысяч человек. Если спецрежим будет распространен на всю страну с 1 июля, думаю, в следующем году в России будет не менее миллиона таких граждан".

Юлия КРИВОШАПКО

