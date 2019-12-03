03.12.2019 09:40 268

Банкиры негативно восприняли предложение ЦБ по применению показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика к ипотеке. Сейчас он учитывается с точки зрения влияния на достаточность капитала лишь по потребительским кредитам. Кредитные организации сами учитывают долговую нагрузку при выдаче ипотеки, кроме того, качество ипотечного портфеля на рынке высокое. Ужесточение кредитной политики приведет к сокращению объемов кредитования и удорожанию кредитов.

Во вторник глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что регулятор в декабре обсудит с банками возможность введения надбавок по коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от уровня долговой нагрузки заемщика. С 1 сентября 2019 года банки учитывают ПДН при выдаче потребительских кредитов населению на сумму свыше 10 тыс. руб. Если заемщик платит по старым кредитам больше половины своего дохода (ПДН более 50%), то при выдаче нового кредита действуют повышенные коэффициенты риска, давящие на капитал банка. Распространить такую практику на ипотечное кредитование регулятору хочется из-за роста доли ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты, с 39% в начале 2015 года до 46% на 1 сентября 2019 года.

Читать далее