03.12.2019 10:00 205

Знакомая «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко, у которой по делу полковника арестовали 58 млн рублей, стала фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По словам источника Forbes, она была «оператором» обнальной площадки, действовавшей на базе банка «Новое время».

Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела банка «Новое время», рассказал источник Forbes, близкий к расследованию дела. По его словам, Тучковой предъявлены обвинения в незаконном банковской деятельности и участии в преступном сообществе (статьи 172 и 210 Уголовного кодекса). Она отправлена под домашний арест.

Домашний арест Тучковой и дело в ее отношении по статьям 172 и 210 подтвердила и пресс-служба Мосгорсуда. Как следует из картотеки дел Пресненского суда, под домашний арест Тучкова была отправлена еще 16 октября.

Дело в отношении бывших руководителей банка «Новое время» было возбуждено в августе 2019 года. Лидерами преступного сообщества по делу банка «Новое время» следователи считают бывших совладельцев банка Валерия Раздорожного и Оксану Бодрову. Согласно материалам дела, на базе банка работала обнальная площадка, в которую, кроме кредитного учреждения, входили еще 200 компаний в России, и 6 за границей. Через них, по версии стороны обвинения, с 2011 по январь 2019 года были выведены более 5,4 млрд рублей.

Все транзакции обнальной площадки отображались в закрытой банковской системе в интернете, располагающейся по адресу https://prosto123.biz/start (сейчас сайт выдает ошибку доступа), рассказывает источник, близкий к следствию. В материалах дела эта система называется «Портал». По версии следствия, рассказывает источник, Тучкова работала одним из «операторов» этого «Портала» – обрабатывала заявки от клиентов.

Система была построена таким образом, что операторы не знали конечных получателей денег. Все пользователи были зашифрованы никнеймами, а операторам были видны только реквизиты входящих банков, говорит источник, знакомый с обстоятельствами дела.

То, что через банк «Новое время» шла обналичка средств, подтверждает банкир Герман Горбунцов. Еще в 2009 году он покинул Россию, однако теперь активно дает показания в качестве свидетеля по другому делу — в отношении бывших бенефициаров крупного подрядчика РЖД, группы «1520», Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича. По этому делу также проходит бывший член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич. По версии следствия, Маркелов, Ушерович и Станкевич передали Захарченко в качестве взятки более 2 млрд рублей. Однако, по версии Горбунцова, Захарченко мог получать деньги не за покровительства в бизнесе, а как полноценный участник обнальной системы.

«Была система: мощная и сложная, напрямую забирающая информацию с банковских счетов и по сложности не уступающая банковским программам. Сотни компаний в России и за границей. Доступы клиентов, сложные системы заявок» — описывает Горбунцов систему в разговоре с Forbes. По его словам, существовала целая сеть обнальных площадок, транзакции которых проходили через электронную систему – тот самый «Портал», в ней участвовали различные банки. Площадка обслуживала «очень много разных потоков», — считает Горбунцов. Маркелов уже больше года находится в СИЗО, а Станкевич еще в 2016 году покинул Россию, поэтому был арестован заочно. У самого банка «Новое время» лицензия была отозвана в августе 2018 года.

При обыске дома у сестры Захарченко, Ирины Разгоновой, на Ломоносовском проспекта оперативники изъяли более 8,5 млрд рублей в рублевом эквиваленте. Происхождение этих денег до сих пор не известно. Среди найденных денег были обнаружены $100 000 с маркировкой «Новое время».

По требованию Генпрокуратуры эти деньги, а также обнаруженные средства у семьи и друзей полковника и элитная недвижимость, были конфискованы. Среди арестованных денег оказались и 58 млн рублей, обнаруженные на счетах Тучковой, которую следователи посчитали близкой подругой сожительницы полковника – Марины Семыниной.

Захарченко сейчас отбывает 12,5 лет лишения свободы за получение в качестве взятки дисконтной карты на 50% в элитном рыбном ресторане La Maree. Неделю назад его доставили в одну из колоний в Мордовии. Однако его адвокаты не исключают, что бывшему полковнику могут предъявить новые обвинения, связанные с обналичкой. Сам Захарченко неоднократно заявлял на суде, что не признает вину ни по одному пункту.

Анастасия МИХАЙЛОВА, Forbes Staff

