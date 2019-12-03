03.12.2019 10:10 186

Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.

Этот брокер — «Фридом Финанс», уточнил один из них. Эта информация подтверждается сведениями от других небанковских брокеров и источников на финрынке: они отвергли участие в таких масштабах в допэмиссии биржи всех небанковских брокеров из топ-10, кроме «Фридом Финанса».

В топ-10 профучастников по оборотам на Санкт-Петербургской бирже по итогам октября входят пять небанковских брокеров: БКС, ИК «Фридом Финанс», ITI Capital, «Финам» и «Церих Кэпитал Менеджмент», в последние полгода в десятку также попадал «Алор+».

«Финам» и БКС не договаривались с биржей о выкупе такой доли допэмиссии, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, и подтвердили два собеседника, близких к «Финаму» и БКС соответственно. Сейчас оба брокера рассматривают возможность участия в допэмиссии, сообщили их представители, однако БКС еще не принял окончательного решения, а «Финам», по словам его президента Владислава Кочеткова, сможет озвучить окончательные параметры своего предложения лишь после понимания окончательной редакции законопроекта о квалификации инвесторов (сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме). «Алор Брокер» не будет участвовать в допэмиссии, заявил представитель брокера: по его словам, уже имеющийся у компании объем акций биржи оптимален для участия в управлении. «Церих Кэпитал Менеджмент» пока не принял решение, будет ли участвовать в допэмиссии, сообщил представитель брокера. Больше половины допэмиссии выкупает не ITI Invest, знает источник на финрынке; в компании на запрос РБК не ответили.

Представитель «Фридом Финанса» не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что компания примет участие в сделке. «Нам нравится, какие результаты демонстрирует Санкт-Петербургская биржа. Мы сейчас рассматриваем это предложение», — сообщили в пресс-службе инвестиционной компании, отказавшись уточнить, какие конкретно параметры сделки обсуждаются. Представитель Санкт-Петербургской биржи не ответил на запрос РБК.

Санкт-Петербургская биржа ведет переговоры с потенциальными инвесторами — участниками торгов и достигла предварительных договоренностей об объемах их участия в капитале биржи, сообщил РБК Роман Горюнов, президент Ассоциации «НП РТС» (в нее входит Санкт-Петербургская биржа).

Положение биржи

Основной акционер Санкт-Петербургской биржи — Ассоциация «НП РТС» (41,2% акций), еще 19,5% — у Бест Эффортс Банка, остальные акционеры — топ-менеджеры ассоциации и самой биржи, а также брокеры, доли которых не превышают 5%. На площадке торгуется более 1080 иностранных ценных бумаг, в том числе акции из индекса широкого рынка S&P 500 — Apple, Facebook, Visa, Starbucks и другие. Среднедневной оборот торгов на бирже в апреле 2019 года превысил $77,8 млн, число активных клиентов в сентябре составило 52,3 тыс. По итогам первого полугодия 2019 года биржа была убыточна, но ее отрицательный результат сократился до 6,5 млн с 30,2 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

Акционеры биржи — как «НП РТС», так и крупнейшие брокеры — не раз критиковали законопроект о категоризации инвесторов, который разрабатывает ЦБ. В первоначальном виде документ, в частности, предусматривал запрет на покупку иностранных акций неквалифицированными инвесторами — россиянами без специальной аттестации участника рынка, имеющими накопления менее 1,4 млн руб. В октября ЦБ смягчил свои планы: бумаги зарубежных компаний будут доступны непрофессиональным инвесторам, но лишь после «последнего слова». Впрочем, даже после него лимит на покупку будет ограничен 50 тыс. руб., а если клиент захочет заключить сделку на большую сумму, ему придется снова использовать этот инструмент.

Конфигурация сделки

Петербургская биржа в ноябре объявила о намерении привлечь в уставный капитал не менее 1 млрд руб. за счет размещения допвыпуска акций. На прошлой неделе совет директоров торговой площадки назвал цену одной акции допэмиссии — 1777 руб., разместить планируется не менее 563 тыс. штук. При такой цене размещения капитализация биржи до привлечения капитала составляет 3,7 млрд руб., в ходе же размещения биржа планирует привлечь еще не менее 20% этой суммы — как минимум 1 млрд руб., уточнил Горюнов РБК. Ассоциация также планирует внести в виде оплаты акции Бест Эффортс Банка, так, чтобы у биржи был контрольный пакет. В итоге доля «НП РТС» в капитале биржи существенно не изменится.

Уставный капитал биржи на 30 июня 2019 года состоял из 2,107 млн акций общей стоимостью 316,05 млн руб. по номиналу (цена одной акции — 150 руб.).

Исходя из заявленной стоимости акции и размера уставного капитала, стоимость Санкт-Петербургской биржи оценена в 4,4 млрд руб. (эту оценку подтверждает источник РБК, знакомый с ходом переговоров по сделке), и доразмещение, если весь выпуск будет выкуплен, позволит ей привлечь около 740 млн руб. Таким образом, покупатель 65% допэмиссии станет владельцем как минимум 13% акций Санкт-Петербургской биржи, влив в ее капитал около 481 млн руб.

Принимать заявки от инвесторов на участие в доразмещении Санкт-Петербургская биржа начнет 4 декабря 2019 года, прием продлится 20 дней. Окончательный состав акционеров будет известен в начале января 2020 года.

В чем интерес «Фридом Финанса»

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» работает преимущественно на рынках России и Казахстана, а также в Киргизии, Узбекистане и на Украине. По данным «Эксперт РА», компания входит в топ-10 крупнейших брокеров в России по количеству зарегистрированных клиентов (36,5 тыс., из них активных — около 6 тыс.). Комиссионные доходы «Фридом Финанса», согласно отчетности по МСФО, в 2018 году увеличились более чем в пять раз в годовом выражении, составив 775,8 млн руб., активы выросли до 5,1 млрд с 3,1 млрд руб. годом ранее, капитал — до 4,3 млрд с 2,4 млрд руб. В то же время чистая прибыль компании сократилась более чем втрое — до 147,6 млн руб.

Интерес «Фридом Финанса» к покупке акций Санкт-Петербургской биржи может быть вызван желанием брокера участвовать в развитии инфраструктуры, дающей доступ на американский рынок, рассуждает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Возможно, инвестиционная компания как организатор размещений российских эмитентов сегмента малого и среднего бизнеса рассматривает возможность их выхода на эту площадку, предполагает он. В октябре Freedom Holding (материнская компания «Фридом Финанса») получила официальный листинг на американской фондовой бирже NASDAQ.

Биржа не единственный актив на российском фондовом рынке, к которому проявила интерес «Фридом Финанс». В сентябре Freedom Holding подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент». Опрошенные РБК эксперты оценивали стоимость сделки в один-два капитала (который составляет 303,6 млн руб.).

Зачем бирже дополнительный капитал

За счет привлеченных денег биржа докапитализирует свою дочернюю компанию — клиринговый центр МФБ, который выполняет для нее функции центрального контрагента, то есть выступает посредником при заключении сделок на бирже, покрывая риски в случае невыполнения условий кем-то из сторон. Докапитализировать компанию необходимо до конца 2020 года, чтобы в соответствии с принятыми поправками в закон «О клиринге и клиринговой деятельности» получить у ЦБ лицензию небанковской кредитной организации и статус центрального контрагента (иначе центру придется прекратить выполнять функции центрального контрагента).

В случае же получения лицензии он получит среди прочего доступ к платежной системе и рефинансированию ЦБ. Биржа докапитализирует МФБ не менее чем на 400 млн руб., сказал Роман Горюнов, а остальные деньги направит на развитие текущих проектов и запуск новых, в частности на создание рынка деривативов.

Татьяна ЛОМСКАЯ