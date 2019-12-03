03.12.2019 10:20 209

Бывший председатель правления АО АКБ «Констанс-Банк» Эльдар Дыгов подал апелляционную жалобу на определение о взыскании с него по иску госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) более 2,9 миллиарда рублей убытков, говорится в материалах арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Банкир обжаловал в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 14 ноября.

В рассматриваемом случае вина Дыгова состоит в необеспечении надлежащего уровня организации системы управления банка, непринятии с должной степенью заботливости и осмотрительности всех необходимых мер, достаточных и необходимых для предотвращения убытков, что привело к безвозмездному отчуждению находившихся в хранилище банка наличных денежных средств, отметил суд.

Арбитраж 29 сентября 2016 года удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании несостоятельным АКБ «Констанс-Банк». В решении суда говорится, что обязательства должника перед кредиторами превышают размер его активов на 2,59 миллиарда рублей.

Банк России 5 августа 2016 года отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Также регулятором была выявлена крупная недостача наличных денежных средств в кассе Констанс-Банка. «В результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — сообщил тогда ЦБ РФ.

Согласно данным отчетности по величине активов Констанс-Банк на 1 июля 2016 года занимал 387-ое место в банковской системе РФ.