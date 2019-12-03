03.12.2019 14:00 300

С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки. Закон об этом принят Госдумой.

Документ будет вступать в силу постепенно. Еще год после указанной даты работники будут иметь право отказаться от электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей. Для этого потребуется подать заявление. Те, кто этого не сделают, в 2021 году получат бумажные трудовые на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение. А у новых работников выбора между "цифрой" и "бумагой" не будет. С 2021 года для "новичков" в трудовых отношениях будут вестись только электронные книжки.

Опасаться новшества не следует — наоборот, это удобно, считают в правительстве РФ (кабмин является автором инициативы). Принятие законопроекта повысит уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, указано в пояснительной записке. Кроме того, "цифра" упростит для работника взаимодействие с кадровиками в ходе трудоустройства.

Этот закон давно ждет бизнес, пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, нововведение даст предпринимателям возможность освободить отделы кадров от излишних трудозатрат. Что особенно важно для крупных предприятий с большим штатом.

Данные о трудовой деятельности сотрудников работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда РФ. Работник сможет контролировать передачу сведений через "личный кабинет" в ПФР, пояснили в Минтруде. В случае выявления неверной или неполной информации работодатель по письменному заявлению работника будет обязан ее исправить или дополнить.

Работодатели, кроме того, должны будут до конца июня 2020 года проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем.

Татьяна ЗАМАХИНА