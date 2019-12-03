03.12.2019 21:06 172

Реформа господдержки спроса на машиностроительную продукцию в части сельхозтехники столкнулась с противодействием. Более полугода чиновники обсуждали будущее «программы 1432», через которую субсидии идут напрямую производителям техники. В правительстве посчитали, что большую эффективность здесь дал бы единый льготный лизинг. Но в результате лизинговые контракты уже исключены из проекта постановления о прямых субсидиях производителям на 2020 год, а единая лизинговая субсидия застряла в согласованиях. В связи с сезонностью аграрного бизнеса правительство рискует сорвать весенние полевые работы, поскольку без лизинговых контрактов многие аграрии просто не успеют купить сельхозтехнику, предупреждают участники рынка.

Больше всего дискуссий при обсуждении нового механизма единого льготного лизинга вызвало включение в программу сельхозтехники. Сейчас спрос на сельхозтехнику поддерживается через прямые субсидии производителям, из которых те предоставляют скидку на технику — «программа 1432». В текущем году программа обойдется бюджету в сопоставимые с кризисным уровнем 2016 года 14,5 млрд руб. Это больше, чем планируемая на 2020 год господдержка всех отраслей машиностроения через льготный лизинг — около 10 млрд руб., из которых на сельхозтехнику будет выделен какой-то лимит.

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