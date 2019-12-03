03.12.2019 21:21 167

Путаница из отрицательных заключений ведомств на целую серию вариантов законопроекта о реформе лизинга в России, в том числе от комиссии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), за целый год не позволила депутатам подготовить ко второму чтению какую-либо из версий. Тем временем в ЦБ РФ обещают подготовить новое, теперь уже комплексное и надежное решение проблемы, но только к весенней законотворческой сессии 2020 года.

Ни в весеннюю, ни в осеннюю сессию 2019 года Госдуме так и не удалось сдвинуть с мертвой точки правительственные законопроекты о реформировании отрасли лизинга. Разработчики документа признают, что натолкнулись на отрицательное заключение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая усмотрела нарушения обязательств России по созданию единого рынка услуг в ЕЭАС. В конце октября, выступая на лизинговой конференции рейтингового агентства Fitch, советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев заявил, впрочем, что это не является «каким-то фундаментальным препятствием» для принятия законопроекта в России. По его словам, до конца года никаких решений по нему приниматься, скорее всего, уже не будет, а к весенней сессии депутатам будет предложено «более надежное», комплексное решение. Никаких деталей этого решения, в том числе о том, будет ли подготовлен новый законопроект или принципиальные изменения будут вноситься в уже прошедший первое чтение в Госдуме документ, в ЦБ не раскрывают.

Читать дальше