03.12.2019 21:39 161

В 2019 году промышленный блок правительства нацелился на повышение эффективности господдержки машиностроения и с 2020 года намерен заменить ряд разрозненных мер субсидирования, в том числе прямого финансирования производителей, на единую лизинговую субсидию. Она должна охватить автотранспорт, специальную и сельхозтехнику, городской электротранспорт и железнодорожный подвижной состав. Лизингодателям предложили посоревноваться за господдержку, пообещав передать клиентам больше техники за меньшие средства бюджета. К декабрю документ все еще не принят, и, видимо, программа стартует со второго квартала 2020 года. Но у лизингодателей за полгода обсуждения не уменьшилось число вопросов к ее параметрам. В основном на рынке видят риски недобросовестной конкуренции и невыполнения планов из-за форс-мажоров, которые не освобождают от штрафов.

С 2020 года правительство планировало заменить разрозненную поддержку сегментов машиностроения на единый сразу для нескольких отраслей механизм льготного лизинга, дающего потребителю скидку на авансовый платеж. Сейчас бюджет компенсирует 10% авансового платежа на лизинг автотранспорта (8,9 млрд руб. в 2019 году) и спецтехники (2,1 млрд руб.), а также напрямую субсидирует покупку газомоторной (2,5 млрд руб.) и сельхозтехники (11 млрд руб., предполагается увеличить до 14,5 млрд руб.), городского электротранспорта (1,5 млрд руб.) и железнодорожного подвижного состава. Спрос в этих отраслях теперь предлагалось поддержать в рамках единого льготного лизинга.

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